Atletismo nosso de cada dia

Amanheceu. Despertador tocou e lá se vão as pessoas para mais um dia repleto de suas atividades. Vó Clara vai para a academia fazendo sua caminhada matinal. Heitor, que não curte exercício físico, teve que dar uma corridinha para não perder seu ônibus, pois saiu atrasado de casa. Renata faz aula de jump e no final ainda corre na esteira, pois quer emagrecer. Luís é maratonista e pratica a atividade frequentemente, respeitando seu programa de treino. No caminho da escola, Valentina salta alguns buracos da calçada e desafia-se para dar um salto maior para alcançar o meio-fio — coisas que as crianças gostam de fazer. Tânia lembra que é seu dia de voluntariado e que o grupo vai fazer a triagem dos alimentos que foram arrecadados. Em uma grande fila, o grupo lança os alimentos um para o outro para encherem a picape que levará as doações para o asilo. Carla e Adriana brincam de amarelinha. Patrick e seus amigos da escola jogam handebol.

Com muita frequência ouvimos falar da prática do atletismo como uma atividade corporal importante na formação de crianças e jovens e que também serve de base para outras modalidades esportivas. Na maior parte das vezes percebemos o atletismo sendo trabalhado em ambiente escolar ou treinamento, pois o “esporte-base”, como é conhecido, é uma importante ferramenta para o desenvolvimento das habilidades naturais do ser humano: andar, correr, saltar, lançar e arremessar.

Porém, se tomarmos como base o relato das práticas das atividades realizadas pelo grupo de pessoas de todas as idades, mencionado anteriormente, pode-se afirmar que nos dias de hoje traz-se tais movimentos para o cotidiano, sem ter, porém, consciência de sua real importância e de sua origem. Assim, percebemos que é fundamental o domínio das potencialidades desenvolvidas durante a prática dessas atividades (programadas ou não), que vai além da prática motora, pois contribui para a formação do cidadão. Percebe-se também que a aprendizagem do atletismo de forma efetiva pode auxiliar o ser humano em seus afazeres diários.

Para concluir, o que gostaríamos de destacar nesse texto é que corridas, saltos, arremessos e lançamentos estão mais presentes no cotidiano das pessoas do que se dá conta e que cada um de nós possui uma rotina, seja ela de características ativas ou sedentárias e, em ambas, o que não podemos negar é a presença desses fundamentos do atletismo.

Ana Lucia Zattar Coelho

professora especialista

nos cursos de Licenciatura

e Bacharelado em

Educação Física

