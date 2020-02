As origens do carnaval e sua cristianização

A origem da palavra “carnaval” está na expressão latina: “carne vale”, que significa: “adeus, carne” ou “despedida da carne”. Nessa festa, o consumo de carne era considerado lícito pela última vez, antes dos dias de jejum quaresmal.

O Papa São Gregório Magno (590-604) teria dado ao último domingo, antes da Quaresma, o título de dominica ad carnes levandas, o que teria gerado “carneval” ou “carnaval”. Há também etimologistas que identificam as origens pagãs dessa festividade. Entre os gregos e romanos, costumava-se fazer um cortejo com uma nave, dedicado ao deus Dionísio ou Baco, festa que chamavam em latim de currus navalis, que, em português, significa nave carruagem, de onde teria vindo a forma carnavale.

As mais antigas notícias do que hoje chamamos de “carnaval” datam, como se crê, do século VI antes de Cristo, na Grécia. Há pinturas gregas em vasos, com figuras mascaradas, desfilando em procissão ao som de músicas, com fantasias e alegorias certamente anteriores à era cristã.

Outras festividades semelhantes aconteciam na entrada do novo ano civil (mês de janeiro) ou pela aproximação da primavera, na despedida do inverno. Eram festas religiosas dentro da concepção pagã e da mitologia, cuja intenção era de, com esses ritos, expiar as faltas cometidas no inverno ou no ano anterior, e pedir aos deuses a fecundidade da terra e a prosperidade para a primavera e o novo ano.

Para exprimir o cancelamento das culpas passadas, por exemplo, encenava-se a morte de um boneco, o qual, depois de haver feito seu testamento e um transporte fúnebre, era queimado ou destruído. Em alguns lugares, havia a confissão pública dos vícios. A denúncia das culpas, muitas vezes, tornava-se algo teatral, como o cômico personagem Arlequim, que, antes de ser entregue à morte, confessava os seus pecados e os alheios.

Quando o Cristianismo surgiu, já encontrou esses costumes pagãos. Como o Evangelho não é contra as demonstrações de alegria, desde que não se tornem pecaminosas, os missionários, em vez de se oporem formalmente ao carnaval, procuraram cristianizá-lo, no sentido de depurá-lo das práticas supersticiosas e do mitológico.

Aos poucos, as festas pagãs foram sendo substituídas por solenidades do Cristianismo (Natal, Epifania do Senhor ou a Purificação de Maria, dita “festa da Candelária”, em vez dos mitos pagãos celebrados a 25 de dezembro, 6 de janeiro ou 2 de fevereiro).

Por fim, as autoridades da Igreja definem para o calendário gregoriano que a celebração oficial do carnaval aconteça aos três dias que precedem a Quarta-feira de Cinzas. Portanto, a Igreja não instituiu essa festa; ela teve, porém, de reconhecê-la como fenômeno existente, para isso, procurou subordiná-la aos princípios do Evangelho.

A Igreja procurou também incentivar os retiros espirituais e a adoração das "Quarenta Horas" nos dias anteriores à Quarta-feira de Cinzas; e assim, fortaleceu a Quaresma.

