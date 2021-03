Aprendendo com a Revolução dos Bichos

Prezado leitor, você já ouviu falar do livro “A revolução dos bichos”? Acaso tenha ouvido, tu já leste? Ele será tema deste artigo. Adianto que o objetivo deste não é ser um resumo ou resenha do livro, mas um discurso necessário para os dias de hoje.

O Livro, escrito por Georgel Orwell, um dos mais influentes escritores do século XX, é uma fábula sobre o poder, da qual, narra o ato de rebeldia dos animais contra o poder dos donos da Granja do Solar.

A obra apresenta ao leitor uma serie de animais de uma fazenda, que vivem diariamente sob trabalho forçado, até que cansados do trabalho degradante, reúnem forças para tomar a fazenda expulsando os donos daquela propriedade, estabelecendo assim o poder dos animais, onde todos os animais possuem os mesmos direitos e deveres.

A vida melhorou para os animais, até que os porcos, animais dotados da esperteza e da habilidade de leitura, redigem um manual de regras de comportamento. As regras citam a maneira como eles sempre deveriam se portar e viver como bichos. A melhora não dura muito tempo, até que os porcos querem exercer poder sobre os outros, começando assim a treinar exércitos de cães para garantir o seu domínio e poder perante os demais animais. Os animais, inconscientemente, acabam permitindo o retorno da tirania — desta vez, vinda dos seus próprios semelhantes. Progressivamente, porém, a revolução degenera numa tirania ainda mais opressiva que a dos humanos.

“Seria cômico se não fosse trágico”.

Quanta semelhança com os dias atuais no Brasil. Somos iguais os “demais animais”, alguns são até mesmos parecidos com os “cachorros”, que não deixam de ser dominados, com a diferença de viverem pendurados aos porcos, enquanto convém aos porcos tê-los por perto. A classe TRADICIONAL política, eles são os porcos, animais inteligentes, que com discursos messiânicos degeneram uma tirania ainda mais opressiva, restringindo a liberdade dos demais para que não o tirem do poder.

É incrível como apesar de toda evolução e desenvolvimento de nossa sociedade, ainda estamos fadados a repetir os erros do passado, tudo isso pelo fato de que “meu povo perece por falta de conhecimento”.

Enquanto não tirarmos as tapas de nossos olhos; enquanto não incentivarmos uma mudança renovada no quadro político; enquanto não buscarmos ter o conhecimento que MUITOS dos poderosos têm, muitas delas adquiridas através de livros, de evidencias; enquanto não votarmos embasados em evidências, em história, em fatos, dados, plano de governo e analises; enquanto não mudarmos a nós mesmos, vamos continuar incentivando a tirania, vamos continuar elegendo tiranos, genocidas, corruptos, analfabetos, loucos e insanos. Assim como os animais da então Granja do Solar, devemos sim nos levantarmos e lutarmos contra quem nos oprime, sobretudo, contra o governo que oprime nossa liberdade, só não podemos deixar que outros usem do nosso anseio de mudança, para tomarem o poder e nos oprimir ainda mais, como tem acontecido por aí.

Como bem nos ensinou o escritor Monteiro Lobato, “Um país se faz com homens e livros”, acrescento, um País democrático, desenvolvido, justo e livre se faz com homens e livros. Se faz com conhecimento. A ignorância nos faz servo daqueles que possuem conhecimento.

Concluo, no momento em que estamos vivendo, precisamos nos apegar a ciência, a história e a evidencias. Deixe as falácias dos loucos da política de lado. Precisamos buscar entender e conhecer a vida de nossas cidades, estados, pais e porque não do mundo. Já vejo rumores das eleições presidenciais, aliás, ela já começou, disfarçada, mais já começou. Que possamos escolher alguém que tenha qualidades de estadista, versada nos princípios ou na arte de governar, com sabedoria e sem limitações partidárias.

José Roberto Barboza Neto

Bacharelando em Direito pela UNIFIPA. Presidente Municipal do Cidadania 23 – Paraíso/SP. Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Paraíso/SP. Articulista Político.

Twitter: @JoséBarboza23 – Instagram: @JottaBarboza

*ARTIGOS ASSINADOS NÃO REFLETEM A OPINIÃO DO JORNAL O REGIONAL