Apague as pendências!

MMeu convite para você hoje é: elimine as pendências da sua mesa.

Sabe aquelas coisas que você não resolve, pequenas decisões, pequenos conflitos que ficam ocupando sua mente gerando uma tonelada de problemas acumulados? Aquela sensação de: “Vou colapsar!” “Preciso de férias urgente!” “Chega! Não aguento mais.”

Esse lixo psíquico acumulado, que somente quando está fedendo você resolve olhar, encarando somente o resultado insatisfatório e frustrante, esquecendo-se de olhar para o que gera, para o processo, para as pequenas não decisões do dia a dia, gerada por aquelas suas famosas respostas às demandas que chegam:

“Ah beleza, depois eu vejo isso!”

“Amanhã eu resolvo!”

“Depois eu ligo”

“À tarde eu vou”

“Deixa para semana que …” e de repente: COLAPSOU.

Pare, pare agora de acumular pendências na sua mesa profissional. Resolva, organize-se.

O que você está fazendo com seu tempo?

Quais são suas prioridades?

Como você se organiza?

A vida é muito dura com quem vive de urgências. Porque O tempo não para… e a hora das resoluções sempre chega. E o grande problema é que quando elas chegam, chegam de uma vez.

“É muita cobrança!” É muita cobrança? Ou é você que não paga?

Quais são as listas de tarefas pendentes que você pode fazer hoje, de forma simples, seja no seu bloco de notas do celular, seja na sua agenda, no seu caderno de anotações? E siga à risca, e a cada etapa cumprida, tenha o prazer de riscar com toda sua energia a tarefa concluída.

Essa é uma forma excelente de você gerenciar a si mesmo, de não perder o foco.

Ah, e nessa lista nunca se esqueça de incluir as três principais ações preciosas que você não pode abrir mão, que precisam ser inseridas na sua rotina sem dó, encaradas com muita força de vontade. Aquelas três principais ações que serão os impulsionadores da concretização dos seus sonhos.

Te desejo um dia mega produtivo e de muitos resultados.

Um grande abraço!

Cynthia Lemos

