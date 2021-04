AOS GOVERNADORES E PREFEITOS CANALHAS

O Presidente Jair Bolsonaro assinou o Decreto Lei 14.132 de 31.03.2021 proveniente do Parlamento em cujo texto, em um dos artigos reza: “Perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Pena – reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.” Este ditame visa coibir e punir abusos de policiais ou integrantes de guarda civil. Como se sabe a Nova Ordem Mundial ou Progressistas tem comprado com altas somas inúmeros governantes – e diz a mídia – essa gente derrama somas vultosas de dinheiro – literalmente esses nossos vendilhões da Pátria vendem a alma ao diabo e, se não cumprirem o combinado pagam com a própria vida. Ainda, segundo a mídia, o Partido Comunista Chinês, através da Federação Sindical da China, doou um milhão e setecentos mil reais à CUT, UGT, CTB, CSB e Nova Central e, como se sabe, todos eles são de esquerda. É desta forma que estas duas elites tenebrosas trabalham. Muitos de vocês governadores e prefeitos que oprimem o povo proibindo que trabalhem, proibindo o tratamento precoce que salva e é baratíssimo, que desviam o dinheiro da Covid enviado pelo Governo Federal e pagam suas dívidas, vocês serão responsabilizados pelas escolhas. Aguardemos o retorno do presidente Trump que está próximo de acontecer e o mundo será surpreendido, pois tudo virá à tona. O povo e essa pretensa elite culta desconhecem a realidade dos fatos atuais, desconhecem o que também acontece nas cercanias do planeta. De todos os presidentes americanos apenas dois merecem louvores: Kennedy e agora Trump que, aliado ao Serviço Secreto Espacial, soma forças com a Aliança da Terra (Forças Militares de várias nações em defesa da liberdade dos povos para vencer e expulsar facções alienígenas dominadoras, além de combater os globalistas e a máfia chinesa Khazariama. O Brasil é o último obstáculo a ser vencido, e tão só por isso, querem derrubar o presidente. Felizmente o capitão Bolsonaro está com Trump e sabe muito a respeito de todos estes acontecimentos. Esta é a batalha mais difícil a ser vencida, pois o inimigo é financeiramente poderoso e se oculta principalmente na mídia. Essa mídia podre que compra também os vendilhões da Pátria. Preparemo-nos, pois grandes e pequenos canalhas, envergonhados, darão fim à própria vida. Quem assiste a mídia podre desconhece o perigo e as ameaças que rondam os povos livres. É hora de pensarmos na Pátria que nos dá abrigo, na liberdade que já não temos; É hora de irmos aos quartéis para acabar com esta ditadura da toga. Onde estão as entidades representantes da sociedade como Maçonaria, Pró-Vida, Rotary, Lions e Associações de Classes que não se manifestam? Onde está a Ordem Rosa- Cruz e as demais doutrinas espiritualistas que também se isentam? E o que dizer da própria Igreja Católica doutrinada pelo Vaticano, esta elite globalista, pivô de toda essa maldição que nos afeta? Como aceitar que onze criaturas equivocadas com o mando, com o domínio, tirem a liberdade de duzentos e dez milhões de brasileiros? E fazem isto destemidamente pondo goela abaixo de cada cidadão o que determinam como certo. Para eles a Constituição da República nada mais significa. Como aceitar que um homem que faliu a Petrobrás e a nação, que foi justamente julgado e culpado, seja anistiado por esse time esquerdista! Uma vergonha para o país e para os povos civilizados que, com certeza, pensam: o que os brasileiros têm nas veias? É sangue mesmo que corre? Os brasileiros têm uma Pátria rica em tudo e não se dignam em defendê-la! É lamentável.

José Luiz Ferreira

contabilista e poeta. Email: jlmirria@gmail.com

