AOS CATANDUVENSES E VIZINHOS

Há momentos na vida que a dignidade cobra atitudes desde que estas guardem, na devida proporção, pertinência entre o que é mera suposição e o que é realidade, independente de conceitos acadêmicos, mas que esta realidade provada por fatos e para espanto dos insensatos traga o bem comum. Dos meus modestos conhecimentos, neste particular, exponho: CONCEITO DE FÉ –- acreditar em algo ou alguma coisa que não se conhece. Acreditar em Jesus que fala de Deus, acreditar em padres, em pastores, e tudo na conformação das escrituras sagradas. Acreditar no oficial do cartório que, documentadamente, confirma determinadas ocorrências. Acreditar na recomendação de um mecânico indicado por um amigo, acreditar na pasta dental com flúor (um veneno). Acreditar que o sal refinado que contém sódio e cloro além de solventes faz bem à saúde e desconhecer que o sal grosso para churrasco contém 88 minerais e preserva a saúde; CONCEITO DE CONHECIMENTO: tudo que é vivenciado, pois quando o fato é conhecido significa que a pessoa sabe, participou, portanto não existe mais fé. É o caso de Pedro quando disse a Jesus: se és Tu, Senhor, manda-me ir ter contigo, por sobre as aguas. E Jesus disse: vem! E Pedro desceu do barco e andando por sobre as águas foi, mas bastou que o vento aumentasse teve medo e este medo substituiu a confiança em si próprio quebrando o elo de energia vibratória sustentado por Jesus, — e começou a submergir. Gritou pelo Mestre e foi salvo. Homem de pouca fé, por que duvidaste? Ele tinha confiança em Jesus, mas não tinha em si próprio. CONCEITO DE COVID 19: um vírus mutante diagnosticado em laboratório. É possível vê-lo? Não! Localizá-lo? Menos ainda! Marcar a sua preferência ambiental? Sim! A máscara ajuda? Não há comprovação científica, ademais a sua obrigatoriedade é um pressuposto de que todos podem estar contaminados. Ora, os vacinados deveriam estar dispensados da máscara. O distanciamento social segue a mesma lógica. A vacina é uma recomendação da ciência e dela se beneficiam todos que se libertarem do medo. TRATAMENTO PRECOCE: existe um manifesto assinado por 2.122 médicos brasileiros a favor dos medicamentos hidroxicloroquina, ivermectina, bromexina, azitromicina, zinco, vitamina D, anticoagulantes, entre outros, inclusive corticoide. A partir dos primeiros sintomas o tratamento, em cinco ou seis dias, acompanhado por médico, caso por caso, na devida prescrição evita, com raras exceções, a intubação do paciente. Isso é um fato. Inúmeros municípios brasileiros o adotam. O Artigo 32 do Código de Ética Médica considera infração grave deixar de usar todos os meios disponíveis ao seu alcance cientificamente reconhecidos em favor do paciente. Vinte e três cientistas se manifestaram através da revista médica de maior prestigio, “the Américan Journal of Medicine” afirmando que um conjunto de medicamentos tem sido eficaz em alguns casos para evitar internações e mortes. Um terço dos médicos acredita no tratamento precoce. Cuba e mais vinte e nove países têm protocolo de cloroquina, China, Coréia do Sul dentre outros. Afirmação é do ex-ministro, General Pazuelo. Contra fatos não há contraditório e se o tratamento precoce salva vidas, o cientificamente reconhecido, à luz da razão não deve prevalecer. O VIÉS DA POLITIZAÇÃO: noventa por cento dos atestados de óbito define como causa – “síndrome aguda respiratória – Covid 19”. Queixas se propagam de que familiares fariam ocorrência policial se o atestado não viesse a conter a verdadeira causa da morte. O PAPEL DA MÍDIA: é disseminar o MEDO, pois este diminui a resistência do organismo e facilita a contaminação. Os brasileiros precisam saber que as emissoras de televisão obedecem à Nova Ordem Mundial diga-se George Soros e agregados que compraram todos os vendilhões da Pátria e, tão só por isso, vinte e quatro horas por dia propagam o medo exibindo o número de mortes no dia, o total de vidas perdidas, caixões, falta de respiradores. Bastou o respeitável jornalista Alexandre Garcia cuja esposa é médica propagar que o tratamento precoce devidamente ministrado, com as devidas exceções salva vidas e toda a mídia se voltou contra ele. O objetivo da N. O. M. conhecida como cabal escura cujo poder central está nos porões do Vaticano é o de continuar dominando todo o planeta; se utiliza da Organização Mundial da Saúde, dos comunistas, do presidente da França, de Angela Merkel da Alemanha, todos mancomunados defendendo cada um os seus interesses. O Brasil vem sendo a bola da vez: covid, vacinas, clima, defesa da Amazônia, defesa dos índios, queimadas com fotos antigas, — querem derrubar um presidente que não rouba e não deixa roubar, — esse é o propósito da N.O.M. conhecida como globalistas. Basta avaliar a atuação do nosso Supremo Tribunal Federal e saber de que lado seus componentes estão. O ministro Barroso está preocupadíssimo com o voto auditável. Alguém precisa informa-lo de que a Prosoja cooperativa elege o seu conselho através de urnas eletrônicas com voto impresso e a custo ínfimo. ACREDITAR EM SI PRÓPRIO: nos conceitos de fé e conhecimento acima expostos repousa o nosso equilíbrio vibracional —, cada um em sua religião deveria guardar esses fundamentos que valem por mil vacinas. TRANSIÇÃO PLANETÁRIA: nesta época de separação do joio do trigo o vírus cumpre um determinismo maior que é o de levar a humanidade a pensar no coletivo, no bem comum e mudar paradigmas materialistas, pois a nossa humanidade planetária desconhece que não estamos sozinhos neste universo. Estamos às vésperas de um mundo novo. Chega de guerras, de fome e misérias outras. Isso é bíblico. MEU TESTEMUNHO: tenho 76 anos, ótima saúde, exerço a profissão de contabilista, leio dois ou três livros por ano, estou sempre de bem com a vida, não tenho inveja de ninguém, não carrego mágoas, não farei uso de vacina, não tenho medo de morrer, não sou candidato a santo, já fui canalha em inúmeras existências e se for contaminado farei o tratamento precoce. E que se guardem dos maus pensamentos, pois o feitiço pode virar contra o feiticeiro. SOU CONTRA O LOOCK DOWN: Catanduva recebe pacientes de várias cidades vizinhas para tratamento da covid 19, portanto, faltou racionalidade tanto da classe médica quanto de quantos da promotoria se somaram para obrigar que o alcaide a decretasse. Ademais ninguém se preocupou com empresários que fatalmente se endividarão. Para guardar um mínimo de coerência deveriam esses magistrados reduzir também os seus salários na proporção de quatorze dias. Esse é o Brasil de hoje. DIVIDINDO RESPONSABILIDADE: em março deste ano o poder executivo consultou o departamento de saúde para introdução do tratamento precoce; a classe médica, em sua maioria, pressionou a Câmara para não fazê-lo. Como se vê é mais cômodo afirmar que não existe comprovação cientifica enquanto para um terço dos profissionais o tratamento precoce evita a internação e salva vidas. POR DERRADEIRO: bilhões foram enviados para Estados e municípios e constatam-se agora os desvios de finalidade, compras superfaturadas, vacinas não entregues, um mar de lama nos ombros de muitos governantes e o que intriga ainda mais: noventa por cento dos atestados de óbitos traz como causa: síndrome aguda respiratória-Covid 19. Toda semeadura terá sua colheita.

José Luiz Ferreira

Contabilista e poeta.

Email: jlmirria@gmail.com

Procontabil Assessoria

Empresarial Ltda.

*ARTIGOS ASSINADOS NÃO REFLETEM A OPINIÃO DO JORNAL O REGIONAL