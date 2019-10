AOS BRASILEIROS PATRIOTAS

Urge que nós brasileiros reflitamos sobre a Pátria e o que ela nos representa. Conseguimos resistir a essa invasão petista, ideológica e criminosa, que deixou um rastro de destruição e misérias moral e financeira. Conseguimos preservar nossos valores de família, paz e amor ao próximo, pois constituem os fundamentos da nossa base cristã. Entretanto, o planeta está em um grande confronto: os defensores da luz contra os defensores das trevas. Tudo gira em torno do pensamento. As falanges da luz trazem informação, confiança em Deus, na Pátria e em si próprio. As falanges do mal jogam com o medo e com a desarmonia emocional que são a base dos seus projetos na mídia. Não é difícil conferir que setenta por cento das mídias em todo o mundo são um lixo que influencia, domina e corroe os valores cívicos e morais. No Brasil não é diferente e quem assiste a Rede Globo pode muito bem comprovar. Ninguém é santo e pudico, mas é fácil conferir o conteúdo sexual e o enredo de violência na sua programação novelesca. Faz-se necessário compreender que todo esse conteúdo mental, assimilado por milhões de brasileiros, se esparge na atmosfera do globo terrestre alimentando e facilitando o domínio pelas entidades ou forças das sombras, do mal. É simplesmente isso que acontece e, tão só por isso, estamos colhendo o pesado fardo pelas escolhas efetuadas. O livro Mensageiros do Amanhecer, de Barbara Marciniaki, é uma excelente fonte de conhecimento – explicita como os trevosos operam com a baixa frequência, pois são destituídos de sentimentos e emoções; exercem o domínio pelo caos. Os líderes petistas são um bom exemplo. Cuba e Venezuela também. É preciso dizer mais alguma coisa? Basta conferir na Câmara dos deputados, no Senado da República e no STF a persistência dos que estão envolvidos no processo. Temos que compreender que o êxito da empreitada está na cultura do sentimento e da emoção, em cujo exercício colhe-se o equilíbrio para a saúde do corpo e a decisão de errar menos e progredir em conhecimentos para o bem da Pátria e da família. O Brasil será aquilo que nós, brasileiros, quisermos que seja. A cultura da Rede Globo e de inúmeros jornalistas subservientes é a mesma das hostes trevosas. É irritante ouvir Miriam Leitão, Leilane Neubarth, Cristiana Lobo, Gerson Camarotti, Eliane Cantanhêde, Williiam Bonner, Renata Vasconcellos, Merval Pereira, Guga Chacra, dentre outros. É inadmissível aceitar o servilismo de profissionais que vendem a Pátria para preservar o emprego. É impossível esquecer a didática do “ele não.” Se os brasileiros dependessem do patriotismo dessa gente estariam perdidos. Enreda-se e urde-se com extrema facilidade, eis como se formam as estruturas de poder: início no Antigo Egito, com o deus Amon (elite Olho de Hórus); depois Roma, com a Santa Madre Igreja (Concilio de Nicéia em 325 d.C.) ; depois ordem Jesuíta, que domina o Clero e o Vaticano; em seguida vem a Opus Dei; ONU; Open Society Fundacion de George Soros; partidos políticos de esquerda como PT e assemelhados com o Foro de São Paulo; Centrais Sindicais; UNE; Universidades esquerdistas com a retórica partidária que dilapidam o patrimônio público; o ensino com a cultura sobre gêneros nas escolas infantis para manipular a mente de crianças indefesas, e um novo conceito de Arte Moderna, como a que se viu no MASP, cujas expressões no seu nível mais baixo ( um homem pelado) é uma afronta aos padrões de civilidade de uma sociedade comprometida com os valores cristãos. Prezado leitor, se você ama a Pátria, ama a sua família e quer um Brasil melhor, entenda que a Rede Globo é uma desgraça nacional e que apenas trinta por cento da mídia constrói. Por derradeiro, a Rede Globo não conseguirá impedir que o governo Bolsonaro cumpra a sua missão de reconduzir o Brasil nos caminhos da decência e do progresso.

Luiz Ferreira

contabilista e poeta. email: jlmirria@gmail.com

