Ao vereador Luiz Pereira

Referenciando a contratação de arquiteto com gasto inicial de R$ 10.000,00 para ampliação do prédio da Câmara exponho o que segue: 1) A nação brasileira está sob nova direção cobrando do legislativo e do judiciário a ética que lhes compete; esse procedimento imprime a bandeira da decência e do patriotismo, valores necessários para fazer desta Pátria uma grande nação. Tudo é uma questão de níveis de consciência e, neste quesito é necessário que a entidade Câmara se penitencie dos muitos erros cometidos, principalmente na administração Vinholi e, por último, descaradamente, na administração Macchioni. Tenho esperança que a sociedade brasileira busque modernizar e racionalizar as nossas instituições e, neste cometimento, sou de opinião que nove vereadores seriam de bom tamanho para fiscalizar os atos do executivo. E não se fala em assessores. Para ser objetivo e justo lembro que na gestão Daniel Palmeira, esse comprometido gastou R$ 160.000,00 na pintura do prédio da Câmara. Depois, outro comprometido, o Senhor Aristides J. Bruschi gastou mais R$ 122.000,00 para tintar um prédio recém-pintado. E eis que nas minhas contas custo e lucro bastavam R$ 80.000,00. Afirmei à época que rasgaria o meu diploma de contabilista se alguém provasse o contrário. Senhor Luiz Pereira, estamos cansados dessa rotina. Infelizmente o seu nível de consciência está aquém das nossas necessidades. Apenas uma alternativa nos sobra: na próxima eleição temos que renovar noventa e oito por cento das cadeiras do legislativo, e que metade delas seja ocupada por mulheres. E que sejam patriotas e competentes. É o que penso.

José Luiz Ferreira

contabilista e poeta. email: jlmirria@gmail.com

*ARTIGOS ASSINADOS NÃO REFLETEM A OPINIÃO DO JORNAL O REGIONAL