AO JORNALISTA ALAN FRUTUOSO – YouTuber – Vista Pátria.

A dignidade tanto é filha da ética quanto do conhecimento, mas, infelizmente, para muitos, a precaução e a nobreza de sentimentos não alcançam o dever cívico para com a Pátria. É o seu caso, prezado jornalista. Refiro-me à sua Live de 21.04.21 propagando que Tiradentes não foi enforcado. Desta abstração outros indignos se antecederam. Vamos às suas contextualizações: 1) Após o golpe militar que derrubou a monarquia brasileira para criar um novo patrono e tirar o mérito de D. Pedro I que faria, de fato, a independência com a ajuda da população. 2) Que a Inconfidência Mineira visava a independência de Minas Gerais, pois seguia as vozes libertárias da Revolução francesa e americana. 3) Que os objetivos da Inconfidência visavam apenas a derrama (complemento de cotas de ouro) para aliviar algumas famílias ricas estabelecidas. 4) Que Tiradentes entrou para o grupo como gaiato, apesar de militar, tropeiro e arrebanhador. 5) Que Silvério dos Reis delatou. 6) Que Tiradentes recebia os manuscritos libertários em Inglês e pedia aos companheiros para traduzi-los. 7) Da construção mitológica a Tiradentes e da farsa de não ter sido ele o enforcado. 8) Que, de Tiradentes a D. Pedro – 30 anos depois, não justifica ser Tiradentes o patrono. 9) Que Campos Sales, um republicano ferrenho, fez questão de apagar os feitos da realeza para prevalecer os da Inconfidência. 10) Que a cultura religiosa do padre com o crucifixo, do traje branco, da barba e do itinerário da cadeia até o cadafalso remete à via crucis de Jesus. 11) Que Tiradentes jamais se apresentaria com trajes brancos, pois era militar o que contrasta com a imagem cultural de barba e cabelos longos.12) Que o executado se apresentava careca e que os demais envolvidos foram condenados à morte. 13) Que a Rainha, D. Maria I, detestava execuções por traumas na família, que, por influência da maçonaria precisavam de alguém para servir de exemplo – uma espécie de acordo entre a maçonaria e a realeza. Desse conluio Ezidro de Gouveias, um ladrão condenado à morte, em troca de benefícios à família, aceitou a troca; seria injusto executar um irmão da ordem. 14) Que a população não reconheceu no condenado o perfil de Tiradentes gerando suspeita também da própria amante. Essas narrativas são do escritor Hipólito José da Costa. 15) Que no mesmo dia, Tiradentes e família embarcaram para Portugal com sua amante Perpétua Mineira. 16) Que existe uma contradição, pois como militar ele teria que ser fuzilado e não enforcado. 17) Que, do corpo esquartejado a cabeça na estaca teria sumido para esconder a farsa. 18) Que existe uma prova física, pois em 1969, 177 anos depois do enforcamento, o historiador e grafologista Marcos Correa em viagem a Portugal, descobre, em uma lista de presença, a assinatura de Antônio Xavier da Silva, as características batem com as de Tiradentes. Esse documento pertence ao desembargador Simão Sardenha e a data é posterior a 21.04.1789. 19) Outa prova – uma carta encontrada em Lisboa na Torre do Tombo, que conta ter visto uma pessoa muito parecida e que indo ao seu encontro essa pessoa correu. 20) Que a lista de presença contendo a assinatura de Tiradentes é de uma Assembleia dos revolucionários da França. 21) Que Tiradentes teria voltado ao Brasil quatorze anos depois morrendo no Rio de Janeiro em1818. “O LIVRO CONFIDÊNCIAS DE UM INCONFIDENTE” EXPÕE A REALIDADE DOS FATOS. Seguindo a ordem numérica acima vamos às suas narrativas: 1) Ilação, pois nem houve golpe militar e sim o protagonismo da princesa Leopoldina assinando a carta de independência ou morte bradada por D. Pedro I. 2) Ilação, pois éramos subservientes e explorados, ademais, o levante era uma demonstração de coragem e bravura, sementes de liberdade para todos, seguindo os preceitos da Revolução Francesa.3) A derrama significava, sim, a cobrança das cotas e penalizava confiscando bens imóveis de todos os envolvidos. 4) pag. 158 a 166 do livro – Tiradentes tinha fama de arrebanhador, poderia pôr a perder a todos e, por isso, não era bem quisto por muitos. Em 27.12.1791, em casa de Paula Freire, Tiradentes foi elevado ao grau maior de Venerável da Loja Maçônica de Minas. 5) sim, Silvério dos Reis não era bem quisto por muitos. 6) Ilação, não procede. 7) Criminosa desconstrução histórica. 8) Criminosa conspurcação dos fatos. 9) Os dois acontecimentos são importantes e marcam uma época na construção do bem comum. Na página 387 do livro em pauta, consta um relato do Museu da Inconfidência – Ouro Preto. Sintetizando aqui: a Inconfidência Mineira foi a primeira tomada de consciência de que somos uma nação e o primeiro movimento em prol da nossa independência. Um Brasil livre com os seguintes pontos: a) Independência politica e administrativa que alcançamos em 1822. b) Constitucionalismo que obtivemos com D. Pedro I em 1824. c) Libertação dos escravos em 13 de maio de 1888. d) Educação e ensino em todos os níveis iniciado com D. João VI e esforços de D. Pedro II. e) Interiorização da capital para Brasília em 1960. f) Regime republicano que instauramos em 1889. g) Independência econômica – processo de indústria em andamento. 10) Uma perversa construção. 11) Pag. 328 – Tiradentes recebe na cadeia a visita do barbeiro às quatro horas da madrugada, corta-lhe os cabelos e faz-lhe a barba. Em seguida um meirinho tirou-lhe as roupas e fê-lo vestir a serapilheira branca, a alva dos condenados. Já raiava o dia 21.04.1792, um sábado. Pag. 329: Às noves horas na manhã abriu-se o portão da cadeia, Jerônimo Capitania, o galé escolhido, dirigiu-se a Tiradentes pedindo que perdoasse pela execução da sentença que se aproximava. Era costume fazê-lo. Tiradentes ajoelhou-se diante do negro e beijou-lhe as mãos. Pag. 331 – Foram-lhe vedado os olhos com uma tira de Bretanha preta para que a multidão não visse a fisionomia do réu e este a de todos. Terminada a prece, Jerônimo puxou violentamente a corda suspendendo o alferes no ar. Estertores convulsos sacudiam o corpo. Eram onze horas e vinte minutos do dia 21.04.1792. Comprovado fica que o traje branco é uma prática. Obs. Não é a imagem cultural que prevalece, mas, sim, o simbolismo do ato, o ideal de liberdade que representou e que deveria fazer parte dos nossos ideais republicanos. 12) Pag. 326- Apenas Tiradentes morreu, os demais envolvidos somando dezenove sofreram degredo perpétuo em presídios da África. 13) Pag. 132 – D. Maria I tinha por objetivo acabar com os pedreiros livres (maçons). José Domingos Manite, representante da Coroa, jurara fazê-lo. Este tópico apresentado pelo jornalista materializando um acordo entre a maçonaria e a realeza é tão ignóbil quanto contraditório: como pode a maçonaria salvar Tiradentes e ignorar os demais irmãos condenados a morrerem em prisões na África? É justo acrescentar que as páginas 287 a 294 explicitam assassinatos de familiares de inconfidentes como da filha mais velha do Dr. Cláudio, D. Francisca, do genro e cinco escravos. A mando de Parada e Souza, sargento-mor da cavalaria, todos foram mortos com requintes de perversidade, melhor não relatar. Quanto ao Dr. Cláudio, este foi enforcado no prédio da casa dos contos por Parada e Souza. 14) Ilação. 15)Ilação. 16) Os fatos comprovam o contrário. 17) Pag. 333 – A cabeça de Tiradentes chegou a Vila Rica um mês depois, na tarde de 21 de maio. No dia seguinte, o visconde de Barbacena (ouvidor), o escrivão, a tropa e, no alto de um poste de candeia, presa por uma corrente, foi colocada a cabeça de Joaquim José da Silva Xavier. 18) Ilação. 19) Ilação. 20) Ilação. 21) Ilação. OBSERVAÇÃO: Os acontecimentos se precipitam em todo o mundo e a humanidade terá que rever seus conceitos materialistas, pois ninguém pode conhecer o que não leu ou estudou, tampouco reter qualidades que não adquiriu. O conhecimento se faz necessário, pois os homens de relativo saber qualificam determinados ditos como fofoca. O livro em referência foi ditado pelo espirito Tomas Antônio Gonzaga, partícipe da Inconfidência Mineira e psicografado por Marilusa Moreira Vasconcellos, reconhecida mundialmente, digna mensageira de informações tão esclarecedoras. A bem da verdade o poeta Castro Alves é a reencarnação de Tomas Antônio Gonzaga. O livro “De Mário a Tiradentes”, dentre outros, também por ela psicografado relata as tramas reencarnatórias dos inconfidentes mineiros, remontando ao século II antes de Cristo. Basta afirmar que do Egito como sumo sacerdote de Amon, das guerras de Roma como Mário, Papa Gregório IX autor da Santa Inquisição, Tiradentes em Minas, dentre outras existências, esse espirito de bravura inconteste tinha sobre os ombros pesados ajustes com a Lei Maior. Como brasileiro razoavelmente esclarecido e conhecedor dos fatos, tenho o dever de defender Tiradentes. E digo mais: todo profissional que se preza rende-se à correção para repor diante da memória da Pátria a verdade — e não a vileza! a dúvida! frutos de injunções descabidas. José Luiz Ferreira – contabilista e poeta. Email: jlmirria@gmail.com – Procontabil Assessoria Empresarial Ltda.

