ANÁLISE DE CENÁRIO – EXECUTIVO E CÂMARA

Enfim estamos no limiar de um novo governo, e com este novas forças vibracionais se unem: as forças do bem e as do mal. Todo catanduvense de médio saber pode e deve avaliar todas as perspectivas suscetíveis de acontecerem, basta se pôr no lugar de cada corrente de pensamento e de objetivos; destes, a curto e médio prazo. Comecemos pelo PSDB, uma sigla exaurida de homens patrióticos, poucos se somam. Os que jamais voltarão ao cenário político: FHC, Alckmin, Aécio Neves, José Serra, João Dória e tantos outros. Falar de Dória é falar de traição a Bolsonaro e, mais ainda, traição ao Brasil com o seu estranho envolvimento com o Partido Comunista Chinês na compra de aparelhos com altíssimos preços para combater o vírus chinês. Convergir com Dória é pagar em somatória com todos os seus interesses, os corretos e os escusos. Prever um futuro próximo basta ver a atuação dos seus iguais. Catanduva tem gritantes problemas a serem resolvidos, maiores do que a suposta competência do agora eleito, o padre. As receitas mal pagam as despesas considerando ainda que toda hierarquia administrativa tem, com as devidas exceções, vícios comportamentais inaceitáveis. Em verdade após a constituição de 1988, quem mais administra no país são: poder legislativo e poder judiciário. Tão só por isso, em nosso município, a responsabilidade maior fica com a Câmara Municipal. Analisemos o seu novo perfil: com o padre alinhado a Dória e a Vinholi a Panelinha liderada por Luís Pereira, Maurício Gouveia, Carlos A. Gordo, Alan automóveis e, provavelmente Nelson Tozzo e Maurício Ferreira fará de tudo para arregimentar novos pares. Alguém duvida? Acreditar em Luís Pereira, que nas decisões mais importantes sempre lavou as mão, é enganar a si próprio. A devolução de R$ 5.000.000,00 do duodécimo é uma artimanha para enganar o povão, por isso ele não quis aprovar a diminuição do repasse. Falemos agora dos comunistas liderados pela ex-deputada Beth Sahão: Taise Braz e Marquinhos Ferreira. Acreditar no PT significa uma escolha, impor essa escolha como faz o Supremo Tribunal Federal nas suas decisões não combina com democracia. Como acreditar na performance democrática desses dois parlamentares petistas adeptos de Lula e Dilma? Relevante dizer que a Senhora Beth Sahão conta com esses dois afiliados para tentar se eleger deputada em 2022. Eis mais um jogo nos bastidores da política. Criemos agora duas pautas: primeira- “Os Fora da Panelinha” – Ivânia T. Soldati, Cesar Patrick e por suposição Gleison Begali. Segunda- “Os Indecisos” – Ivan Bernardi e Belê. Resumindo: podemos afirmar que o município terá uma administração clerical comandada pela igreja por opção dos cristãos católicos, o que implica dizer que todos os feitos bons e maus recairão sob a elite católica apostólica romana. Escolhas são escolhas e não pensaram no tamanho do comprometimento. Considerando que inúmeros vereadores pertencem à igreja, cuidem-se que, para o bem, a presidência da Câmara fique com a Senhora Ivânia ou com Cesar Patrick. Esta é a única maneira de ter-se, por dois anos, o controle fiscalizatório administrativo. Se isto acontecer teremos um bom início. Se não acontecer teremos literalmente trocado seis por meia dúzia. Ademais, na composição desse governo prevalecerá uma visão de futuro e dizem, uns e outros, que Vinholi pai deve participar. Portanto, está em análise o protagonismo dos novos eleitos e o que trazem na alma como valores cívicos e morais. Voltando ao padre, afirmo que não tenho por ele o menor apreço, tampouco pelo seu irmão, o padre Ernesto Pedro de Oliveira Rosa, que foi prefeito em Américo de Campos SP – um irresponsável, pois deixou dívidas enormes para aquele munícipio. Para confirmar basta entrar no Google e acessar Jusbrasil ; um dos processos no TRF3 se refere a uma verba para a compra de um micro ônibus para o transporte de alunos da zona rural – o que não aconteceu – a dívida atualizada soma R$ 112.900,20 e é de sua responsabilidade. Ele se faz de surdo e mudo. Por derradeiro, afirmo que Catanduva esteve em trevas nos governos do PT e Vinholi e não gostaria que esses “ares vibratórios” voltassem acontecer. Com a sinceridade que trago na alma, eu afirmo que o bem estar da nossa querida Catanduva repousa nos valores cívicos e morais dos vereadores eleitos. Do inferno este articulista conhece muito, mas somarei minhas orações às de todos os cristãos, sejam católicos, evangélicos e demais seguidores do Cristo para que o bem prevaleça. Por oportuno – Aos incautos, aos acostumados ao mando, ao domínio: moderem suas tendências, pois nos próximos dois anos, gritantes fatos ocorrerão, iniciando com a reeleição do Presidente Donald Trump a ser confirmada pela Suprema Corte Americana. Repasso essas informações colhidas em respeitáveis canais das mídias sociais.

José Luiz Ferreira

contabilista e poeta. Email: jlmirria@gmail.com –Procontabil Assessoria Empresarial Ltda.

*ARTIGOS ASSINADOS NÃO REFLETEM A OPINIÃO DO JORNAL O REGIONAL