Analisando a situação em que estamos vivendo: podemos perguntar não “POR QUE”? , mas “PARA QUE” isto está acontecendo?

Penso eu, que não é preciso relembrar aqui a situação em que está nosso mundo, ou melhor o comportamento e atitudes de uma boa maioria dos que se dizem ser humano.

Esse vírus veio no invisível para o homem entender que ele é criatura e não criador. A obra da Natureza , do Ser Humano tem dono, tem criador, não é a criatura que construiu, que inventou.

O que está resultando dessa situação? Muitas pessoas conscientes, graças a Deus, estão se unindo em oração. Lendo a Bíblia, percebemos que o povo antigamente, quando pecava contra Deus , deixava o caminho livre para as desgraças acontecerem, aí então corriam para os profetas implorarem o perdão de Deus… Confira na Bíblia essas passagens você vai perceber que estamos vivendo a mesma situação, os profetas chamando a atenção do povo que está se fazendo criador, desrespeitando as leis do Universo. Aproveite, agora, que temos um tempinho a mais para ler Palavra de Deus.

1) GÊNESIS 2,7-9; 3, 1-7 e II ROMANOS 5, 12-19 //-a resposta dessas duas leituras vem pelo “profeta” Jesus no Evangelho de Mateus 4, 1-11.

2) Livro do Levítico 19, 1-2.11-18-Deus fala a Moisés- perfeita orientação- a resposta está no Evangelho de MATEUS 25, 31-46//

3) Livro da Profecia de Jonas 3,1-10-Deus envia Jonas à cidade de Nínive que vivia no pecado, eles acreditaram nas palavras de Jonas e se converteram e Jesus acrescenta mais no Evangelho de Lucas 11, 29-32

4) Leitura do livro de ESTER 4,17-Leiam pra ver como Ester agiu com medo da morte- o conselho de Jesus para ela e para nós está no Evangelho de Mateus 7,7-12

5) Leitura da Profecia de EZEQUIEL 18, 21-28- leiam pra ver a maravilha do conselho de Deus para se viver bem e Jesus complementa no Evangelho de MATEUS 5, 20-26

5) Leitura da Profecia de DANIEL 9, 4-10- a resposta perfeita de Jesus vem no Evangelho de LUCAS 6, 36-38

6) Leitura da Profecia de OSÉIAS 14, 2-10- a resposta vem por Jesus no Evangelho de Marcos 12,28-34

E poderão ler várias passagens do Antigo Testamento comparando com as que vivemos hoje. A liturgia diária nos mostra todas as leituras. A solução vinha do profeta que ouvia a Deus, mas, hoje, já sabemos a resposta por Jesus nos Evangelhos, é só praticar.

Por isso, irmãos, continuemos em oração, porque ainda têm pessoas que não estão entendendo os sinais e falsificam álcool gel, suspendem os preços dos remédios e alimentos, outros compram em excesso não pensando em quem ficará sem nada, só interesse particular. Rezemos por todos pedindo a misericórdia de Deus.

Sônia Delgado Fernandes

Professora

