Afinal, tempo é dinheiro?

Não é preciso conhecer bem Benjamin Franklin (1.706-1790) para saber duas coisas sobre ele. Foi um dos pais fundadores dos Estados Unidos e foi inventor do para-raios. É famosa a cena em que Franklin, com um chapéu-tricórnio na cabeça, levou a cabo sua experiência com um papagaio na chuva. Atou um papagaio — desses que são empinados nos dias de vento — a uma estrutura metálica com um fio de seda, em cuja extremidade prendera uma chave metálica. Fazendo o papagaio voar, assim aparelhado, num dia de tormenta, confirmou que a chave se carregava de eletricidade, o que demonstrava que as nuvens estão carregadas de eletricidade e os raios são descargas elétricas. Franklin foi um homem multifacetado. Ele era o décimo filho de uma irmandade de dezessete. Seu pai era fabricante de sabão e de velas. Aos doze anos, Ben foi trabalhar, em Boston, numa tipografia de um irmão. Depois, teve a sua própria tipografia, em Filadélfia. Foi proprietário de jornal e envolveu-se em política. Correu atrás de seu objetivo: a independência dos Estados Unidos. E pugnou para que moedas fossem substituídas por papel-moeda.

O fato de o retrato de Lincoln figurar nas notas de cem dólares não se deve única e exclusivamente aos diversos e variados méritos desse homem. Afinal, quem seria mais adequado para o efeito do que alguém que defendeu a criação do papel-moeda e que comparou o dinheiro com o tempo? Dinheiro com o tempo? Sim. Em 1.748, Ben publicou um opúsculo de sua autoria: “Conselhos para um jovem comerciante”. O primeiro desses conselhos veio vazado nos seguintes termos: “Lembra-te de que o tempo é dinheiro”. Esse conselho, partindo de alguém de tão robusta respeitabilidade, sendo de tão nobre lavra, hoje, merece reflexão, com a devida licença, eis que os fatos falam por si. No século XVIII, talvez —— apenas talvez —— ele tenha sido de grande valia. Hoje, entretanto, ele cede lugar a considerações.

Tempo é mais, muito mais, que dinheiro. O dinheiro pode ser ganho, investido, tomado por empréstimo, economizado, investido, gasto, emprestado. O tempo? Nada disso tolera! Nada. Absolutamente nada! O tempo somente pode ser investido! Tempo perdido está perdido para sempre. O tempo não pode ser recuperado.

Assim, todos e cada um de nós recebemos 24 horas por dia, 168 horas por semana. Nem um minuto a mais. Nem um minuto a menos. Se não soubermos administrar esse extraordinário capital, com o devido cuidado, com o devido critério, com o devido respeito, estaremos no prejuízo. Em palavras do dia a dia: o tempo somente por ser gasto; se não soubermos como investi-lo, estaremos no prejuízo.

Pode-se dizer que tempo e vida são a mesma coisas. Tempo e vida são avesso e direito de uma mesma moeda. De tal sorte que, se alguém está perdendo tempo, está perdendo vida! Tentar recuperar o tempo equivale à tentativa de mover legitimamente, no tabuleiro, uma peça depois de ter levado xeque-mate! Não há como!

E, para que o utilizemos com critério, coloquemos em linha de conta uma sugestão. Em papel recortado, do tamanho de um maço de cigarros, escrevamos, separadamente, todas as tarefas do dia. Façamos com eles, quatro volumes: a) importante e urgente, a um só tempo; b) importante; c) urgente; e sem importância ou urgência. Escoemos a tarefa nessa ordem, lembrando que importante é o que necessariamente tem de ser feito. A urgência já é subjetiva, via de regra é o que deixamos “para depois”. Cito como ilustração, o advogado que, dentro de minutos, terá que participar de uma audiência. É importante! O pneu de seu carro está furado. É urgente. Ele deve socorrer-se de outra condução. Chegar ao fórum era o importante. O pneu furado era o urgente. Tempo, afinal, é muito mais que dinheiro!

Marcílio Dia

Advogado

