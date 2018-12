Advento, espera vigilante

Advento é vinda, chegada. Foi longa a espera da humanidade pelo Salvador. Por muitos milhares de anos a esperança sustentou os passos da humanidade sequiosa de vida. O Antigo Testamento testemunha essa esperança, pois foi na história do povo hebreu que ela foi ganhando forma até se transformar em realidade. O profeta Isaias, a primeira grande figura do advento assim expressou essa esperança: “céus, deixai cair orvalho das alturas, e que as nuvens façam chover a justiça; abra-se a terra e germine a salvação” (45,8). Ele mesmo anunciou, em várias passagens, a vinda do Senhor: “um ramo sairá do tronco de Jessé, um rebento brotará de suas raízes”( 11,1).

João Batista, a segunda grande figura do advento, mostrou Jesus presente no meio de nós: “eis o cordeiro de Deus, o que tira o pecado do mundo”. Sua pregação convida-nos a preparar os caminhos do Senhor através de uma conversão sincera.

Maria é, em ordem ascendente, terceira figura do advento, a mãe do Salvador. Nela se cumpriram as promessas e nela a esperança da humanidade se tornou realidade: “Eis aqui a escrava do senhor” e o “Verbo se fez carne e habitou entre nós”. Ela nos ensina a acolher o mistério de Deus e a deixar que ele frutifique em nossas vidas.

No advento, através da oração e da penitência, preparamos nosso coração para receber o grande presente da primeira vinda do Senhor. Ele veio a primeira vez, na humildade, para trazer-nos a salvação. Ele virá uma segunda vez, na glória, para dar-nos o prêmio definitivo, para julgar os vivos e os mortos. Somos chamados a abrir nosso coração para a graça da primeira vinda para merecermos o prêmio da segunda.

Vivamos esse tempo de espera, vigilantes, na oração e no esforço de conversão. Aproximemo-nos do sacramento da penitência para que o Natal seja para nós uma festa de profunda alegria, no encontro com nosso Deus e Salvador.

Participe, irmão(ã), da novena de natal e ofereça sua colaboração na Campanha para a Evangelização com a qual a Igreja do Brasil busca os recursos necessários para continuar sua missão evangelizadora em nosso país.

SEU NATAL SERÁ FELIZ SE VOCÊ VIVER INTENSAMENTE, EM ESPERA VIGILANTE, ESTE TEMPO DE ADVENTO.

Dom Eduardo

Benes de Sales Rodrigues

Administrador Apostólico da diocese de Catanduva

*ARTIGOS ASSINADOS NÃO REFLETEM A OPINIÃO DO JORNAL O REGIONAL