Abri uma empresa em sociedade. Faltam produtos no balcão. E agora?

Você sabia que a cada 10 segundos nasce um microempreendedor individual-MEI no Brasil? Pois é, acredite, esse indicador Serasa Experian é realmente impactante. Para se ter uma ideia, no dia 30 de junho de 2019 o número de MEIs já totalizavam 8.551.177 em nosso país.

Recentemente, recebi um convite de um programa de televisão, para dar algumas dicas para um empreendedor que abriu um comércio de salgados em sociedade no Rio de Janeiro, e já enfrenta alguns problemas típicos de uma sociedade. Inclusive, começou a faltar salgados no balcão.

A seguir, dou 4 dicas para auxiliar no crescimento e prosperidade de um negócio:

1- Atribuições

Quem tem sócio, tem patrão. Parece engraçado, mas vale a pena refletir sobre essa expressão do mundo empreendedor. É que quando você é sozinho, único dono, você decide e pronto. Agora, quando você tem sócios, é preciso escutar a outra parte e, somente após um consenso, tomar a decisão.

A dica é definir as funções e descrever as atribuições que cada um tem no negócio. Assim, você reduz os desentendimentos e evita aquela briga comum, de um achar que trabalha mais do que o outro, e torna a administração mais ágil e conciliadora.

2- Terceirização

Você já está no limite de produção e ainda faltam produtos para ofertar aos clientes que reclamam que vão até a loja e os mesmos já acabaram? Nesse caso, a terceirização pode ser um caminho a seguir. Terceirização do trabalho é quando uma empresa contrata outra para a prestação de um determinado serviço.

Vale a pena fazer uma rigorosa seleção de um fornecedor que consiga produzir e entregar os produtos com a mesma qualidade que você habitualmente faz. Daí, é só colocar para vender.

Dessa forma, você evita a falta de produtos/perda de cliente e aumenta o faturamento do seu negócio sem ter que, necessariamente, produzir mais.

É tão difícil para várias empresas ter o cliente na sua porta, então não podem deixá-los ter uma experiência negativa com a falta de produto.

Talvez, comprando o produto pronto, o lucro será um pouco menor em cada unidade. O segredo, então, é apostar na venda complementar.

3- Venda complementar

Já reparou como um produto sempre combina com outro? Por exemplo: quando vamos comprar um sapato o vendedor também oferece a meia; quando compramos um celular, o atendente oferece a capinha, correto? Pois é, você pode fazer o mesmo: o cliente comprou um salgado, por exemplo, ofereça a bebida, a sobremesa, ou seja, dê mais opções para o mesmo cliente. Várias lanchonetes crescem quando ampliam o mix, aumentam a variedade e criam combos de produtos.

Lembre-se que a maioria das pessoas é visual. Para ser exato, 53% das pessoas são visuais, ou seja, primeiro a gente come com os olhos. Boas fotos no seu menu e na fachada do seu negócio despertam o interesse e ajudam a vender mais itens para um mesmo cliente.

Inclusive, você pode fazer parcerias com aplicativos de entrega que podem levar o produto onde o cliente desejar, otimizando as vendas e atendendo cada mais longe.

4- Atendimento como diferencial

Antes de vender é preciso atender com excelência. Faça do atendimento um diferencial do seu negócio.

A competição está cada vez mais acirrada, ainda mais com o aumento da abertura de microempreendedores a cada segundo, conforme citei no início deste artigo. Neste caso, uma dica para se diferenciar dos concorrentes é pelo atendimento. Seguem duas sugestões abaixo:

a) Treine sua equipe para atuar com empatia e cordialidade. Deixe claro a todo os funcionários qual o comportamento desejado pela empresa, como um ensaio/script (passo a passo) para um ótimo atendimento.

b) Avalie seu pessoal: deixe o cliente dizer o que ele está achando da sua empresa e do atendimento. Por exemplo: outro dia, fui numa lanchonete e logo na entrada havia um banner escrito: “Avalie nosso atendimento, envie a sua nota pelo celular”. E através do WhatsApp (forma gratuita), os clientes apontam o que eles gostam e o que precisa ser melhorado. É como se fosse uma consultoria grátis, onde o cliente ajuda a melhorar e crescer ainda mais o empreendimento.

Pense nisso. Sucesso e ótimos negócios!

Erik Penna

é palestrante, especialista em vendas e motivação, autor de 5 livros e mais

de 1.000 palestras realizadas.

*ARTIGOS ASSINADOS NÃO REFLETEM A OPINIÃO DO JORNAL O REGIONAL