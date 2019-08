A VIOLÊNCIA FAZ REFÉM O CIDADÃO BRASILEIRO

Cada dia que passa, mais ficamos sabendo que os índices de violência nos mais distantes rincões da Pátria estão crescendo de maneira assustadora. Basta abrir as folhas de um jornal ou, então, assistir a um programa televisionado sobre acontecimentos da vida cotidiana.

É de estarrecer o aumento do número de violência, contra tudo e contra todos, e, também, as maneiras de bestialidade, as mais incríveis e descabidas na prática de atos contra a vida humana. Matam, a troco de nada, cidadãos de bem que ainda tinham tudo pela frente. A vida humana é a coisa mais sagrada que Deus todo poderoso nos deu e Ele, somente Ele, pode nos tirá-las. Mas não, os bandidos assassinos que se julgam acima de Deus e com o direito de matar, acreditam que em suas mãos está decretada a pena de morte e, ninguém em sã consciência, está livre de um dia cruzar com um ser dessa natureza, de índole maléfica, mal de caráter.

É por isso que a sociedade operosa, cristã que se representa a grande maioria do povo brasileiro, se escondem em seus lares, apavorados e amedrontados, tornando-se refém do MEDO. E, muitas vezes, esses assassinos são adolescentes menores de 18 anos que nem presos podem ser. Deixam que menores a partir dos 16 anos exerçam direitos políticos, como o de votar, mas esses mesmos indivíduos, após terem cometido um latrocínio, que é o roubo seguido de morte, não podem ser presos, têm que ser apreendidos e levados para a Fundação Casa, para socialização por psiquiatras e psicólogos, e saem de lá com a ficha limpa.

Quer nos parecer que essa sistemática, tão decantada pelos fãs dos direitos humanos, está em desacordo com os direitos humanos das vítimas assassinadas. É preciso que o nosso Congresso Nacional, composto pelo Senado e Câmara dos Deputados Federais, acorde e vote a lei que reduz a maioridade penal para 16 anos de idade. Isso, sem dúvidas, irá reduzir essa violência desenfreada que tanto assusta o País.

Os motoqueiros que usam suas motos na prática de latrocínios e andam com o comparsa na garupa precisam, também, ser parados e vistoriados se portam armas. O garupa da moto é sempre o mais perigoso e agressivo.

Alguma coisa precisa ser feita para voltarmos a ter pão e leite nas nossas janelas sem que ninguém nos roubem. A brutalidade assumida pelos bandidos na prática de seus delitos tem sido de assustar a ponto de chorarmos diante da televisão. Nada, por mais sofisticado que seja, consegue tornar “nosso lar, doce lar” em um lugar seguro para se viver.

Por se falar em segurança, um fato, por demais bizarro que pode parecer, acabou de acontecer com o Presidente da República Federativa do Brasil em seu deslocamento ao Estado da Bahia, para inauguração de um moderno aeroporto na cidade de Vitória da Conquista. Sua excelência, o Senhor Governador do Estado houve por bem não comparecer a solenidade de inauguração tão importante em seu Estado. Até aí, tudo bem, foi um ato de escolha. Pode-se até justificar, mas não autorizar que a Polícia Militar do Estado fosse comparecer na solenidade para garantia da integridade física da maior autoridade viva do País e de seus demais convidados é, pelo menos, de causar estranheza. Para se ter a devida segurança que o ato em si requer, foi preciso apelar para as forças nacionais do Exército e da Polícia Rodoviária Federal. Infelizmente, tais pendências regionais não acrescentam em nada ao almejado progresso e ordem do nosso sofrido País. Ainda mais que o atual Presidente da República, quando ainda candidato, foi covardemente atacado, sofrendo tentativa de homicídio que quase o deixou mutilado.

O Congresso Nacional, sede do Poder Legislativo, custa ao País 30 milhões de reais por dia, ou seja, 1 bilhão de reais por mês, ou melhor, 12 bilhões de reais por ano. É realmente uma quantia considerável. Não seria de bom alvitre fazer uma nossa constituição e diminuir o número de deputados federais de cada Estado da Federação.

Nós temos 26 Estados e um Distrito Federal, ao passo que os Estados Unidos da América, com 50 Estados Confederados, possuem um número menor de Deputados Federais. Seria uma boa economia para o País.

Há, ainda, a considerar o elevado número de assessores parlamentares que cada Deputado Federal pode ter e que são pagos pelos cofres públicos da União. Muitos desses assessores nem em Brasília precisam morar, podendo exercer suas funções no local em que residem.

O que muito encarecem as funções públicas desses nossos políticos é o jeitinho brasileiro que eles sempre encontram de engrossar seus vencimentos, através de penduricalhos (auxílios e vantagens pessoais). O povo brasileiro não se cansa de criticar o recebimento de tais importâncias muitas vezes bem elevadas.

Ainda, em dias próximos passados, um Deputado Federal recebeu dos cofres públicos um tratamento dentário de R$ 157.000,00 (cento e cinquenta e sete mil reais). Afirmam, entretanto, que tais vantagens são legais, pois se baseiam em leis atualmente em vigor. Podem até ser legais, mas não deixam de ser injustas e, talvez, imorais, principalmente na atual conjuntura em que o País atravessa, que é a pior recessão financeira da história, com mais de 13 milhões de brasileiros desempregados. O desemprego assusta, machuca e chega a dar medo.

Engº João Righini

Ex-Prefeito

*ARTIGOS ASSINADOS NÃO REFLETEM A OPINIÃO DO JORNAL O REGIONAL