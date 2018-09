Á REDE GLOBO DE TELEVISAO

Diariamente o insistente convite se renova através do Senhor Willian Bonner, preclaro representante da Rede Globo no Jornal Nacional: que Brasil você quer! Mande o seu vídeo! Ele será aqui exibido para propagar o Brasil que você quer. E assim o fiz. Eis o texto enviado há mais ou menos vinte dias: “ Eu sou José Luiz Ferreira, da cidade de Catanduva Estado de São Paulo. O Brasil que eu quero é um Brasil democrático e não esse que alguns togados comunistas equivocadamente defendem traindo a Pátria e os brasileiros, sem se darem conta de levarem uma Nação inteira a um regime de servidão. O Brasil foi planejado pelo Cristo para ser democrático e não comunista”.

Vinte dias se passaram e a Rede Globo parece não cumprir o que promete. Estaria o texto fora dos preceitos constitucionais? Se a constituição permite a existência do partido comunista, o direito à crítica é uma saudável observação. Como brasileiro politizado creio ser normal manifestar a minha opinião mesmo que ela se refira a magistrados de todas as instâncias, principalmente do Supremo Tribunal Federal.

Portanto, pela falência moral e financeira do Estado Brasileiro, cumpro pelo patriotismo que tenho, a obrigação de defender a Pátria face à persistência ideológica de adeptos de regimes esquerdistas, diga-se Foro de São Paulo.

Por derradeiro é lícito perguntar: A Rede Globo está a serviço da democracia ou os preceitos de convivência com o judiciário seguem normas reflexivas. Espero que este manifesto publicado neste jornal O Regional de Catanduva SP mostre aos brasileiros o comportamento de uma emissora televisiva que se diz democrática.

José Luiz Ferreira

Contabilista. Email: jlmirria@gmail.com

