A QUEM POSSA INTERESSAR – EM RESPOSTA

Há pelo menos quatro décadas este articulista manifesta sua opinião através deste conceituado jornal. Tenho me insurgido contra vereadores, prefeitos, deputados, senadores, governadores, igreja, mídia televisiva e, principalmente, a essa maldição socialista, petista, comunista; sem contar ainda o que subscrevo e posto via correio para inúmeros representantes dos poderes constituídos. Sou um espirito batalhador que desde oito anos de idade vendia esterco, ossos, alumínio, cobre, que catava em quintais e lugares adequados. E isto tão só para o meu deleite, pois meu pai ganhava relativamente o suficiente para o sustento da família. Sou de fato, há milênios, um espirito destemido, com muitos erros em semeaduras de vidas passadas, começando no antigo Egito, como sacerdote de Amon, tão canalha quanto os demais possuidores de terras e dominadores; depois, em sangrentas batalhas nos exércitos de Roma e finalmente no seio da Igreja Católica Romana, chegando a Cardeal na Espanha à época da Santa Inquisição. Trago na alma uma pequena revolta pelo tempo perdido e pelos males que promovi. Pertenço a um grupo de espíritos igualmente endividados perante as Leis do Supremo Arquiteto do Universo. Daí o meu protagonismo, fruto do pouco conhecimento na leitura de livros espiritualistas e tantos outros, cuja base tem como alicerce a “física quântica” e ufologia, cuja materialidade e contatos, governos do primeiro mundo guardam silêncio. Inclusive a própria igreja católica que numa tarde do mês de julho de 1961, em Castel Gandolfo, o Papa João XXIII recebeu a visita de irmãos alienígenas em belíssima nave ali aterrissada. Dela desceu um tripulante e, por vinte minutos, conversaram silenciosamente. É o que afirma Monsenhor Capovila, ex-secretário do Papa que, distante, a tudo presenciou. Portanto, apenas um pouco de conhecimento libertou-me de conteúdos religiosos e o meu nível de consciência aumentou consideravelmente. Respeito todas as religiões, mas não aceito intromissão na soberania da Pátria. Não sou candidato a santo e me oriento pela imutável Lei que vige em todo o UNIVERSO: a lei de AÇAO e REAÇÃO. Faz-se o bem, recebe-se o bem. Faz-se o mal, recebe-se o mal. Com pensamentos bons atraímos espíritos bons ao nosso lado, progredimos e evitamos adoecer. Com pensamentos maus atraímos espíritos sintonizados com a nossa onda mental. Daí, o orai e vigiai (a si próprio). Quando buscamos conhecimento, comedidamente nos libertamos de todas as amarras que nos impõem. Neste planeta ninguém é vitima e todo sofrimento tem sua própria causa; noventa por cento em vidas passadas. Sou sim, um formador de opinião. Não tenho medo de emiti-las e, de quando em vez, a irreverência aprimora o conteúdo. Não me importo com julgamentos. Não escrevo para acomodados e quem já estiver amadurecido para libertar-se das amarras da “religião”, normalmente busca fontes diferenciadas de conhecimento. Finalizo este texto com a seguinte ressalva: em virtude de algumas publicações em que manifesto a interferência de setores subservientes do Clero Romano na politica, principalmente a CNBB, visando domínio inclusive sobre a Amazônia, afrontando a soberania da nação, recebo veladas críticas; todas temperadas com o sal do proselitismo, próprio de quem desconhece os fundamentos, salvo se o contraditor for inocente ou cínico. Resta concluir que inocência e cinismo numa só pessoa não combinam. Portanto, doravante, toda crítica recebida será, para o meu bem estar emocional e físico, ignorada. Volto a repetir: se quisermos ser uma nação desenvolvida temos que conhecer as estruturas dos poderes político e religioso. Deste último, assombra-me instituições religiosas e de ensino que nascem das estruturas do Clero Romano (Igreja) separando classes masculinas e femininas, fazendo lavagem cerebral com conteúdos separatistas entre pais e filhos. O governo brasileiro precisa agir e fechar todas. É o mínimo que se espera.

José Luiz Ferreira

contabilista e poeta.

email: jlmirria@gmail.com

*ARTIGOS ASSINADOS NÃO REFLETEM A OPINIÃO DO JORNAL O REGIONAL