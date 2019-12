A prática de atividades de lazer em idosos institucionalizados

O envelhecimento é um fenômeno multifatorial, natural e irreversível dos seres vivos e que vem tendo projeção mundial devido às características do mundo moderno, como a diminuição da natalidade pelo uso de contraceptivos e o avanço da tecnologia nas áreas da saúde.

Segundo a OMS (2018), a população com idade superior a 60 anos chegará a 2 bilhões até 2050. Atualmente, a população idosa, no Brasil, ultrapassa o número de 30,2 milhões, segundo dados do IBGE (2018). Desse número, cerca de 1% da população idosa brasileira se encontra em Instituições de Longa Permanência (ILPs), devido à diminuição da capacidade funcional, cognitiva e psíquica, que aumenta a dependência e necessidade de cuidados em tempo integral.

Nas ILPs os idosos tendem a ser mais sedentários, limitando-se ao deslocamento entre quarto, refeitório e jardim e, muitas vezes, não há interação entre os colegas da instituição. Além disso, a falta da família e amigos leva o idoso ao isolamento, intensificando as comorbidades decorrentes de doenças crônicas e a incidência de depressão e problemas socioafetivos.

Diante desses fatores, faz-se necessário pensar em programas de lazer que permitam ao idoso exercitar o corpo e a mente, assim como desenvolver também as relações interpessoais.

O lazer tem papel significativo para que os idosos institucionalizados possam se divertir, socializar, compartilhar ideias e experiências, expressar seus sentimentos e expor sua criatividade.

Atividades motoras, artesanato, jogos intelectivos, jogos eletrônicos e acesso à internet são algumas possibilidades de atividades que podem ser ofertadas aos idosos institucionalizados. O uso da internet e redes sociais permite ainda que os idosos estejam sempre informados sobre os temas da atualidade e mantenham o relacionamento com os familiares e amigos.

Dessa forma, é possível afirmar que a oferta de lazer reduz danos cognitivos decorrentes do envelhecimento e promove a prevenção, manutenção e desenvolvimento dos aspectos psicomotores, sociais e cognitivos — fatores importantes para o bem-estar e qualidade de vida dos idosos residentes em ILPs.

Esse tema de grande relevância para a área do lazer e da saúde será discutido no 30o ENAREL (Encontro Nacional de Recreação e Lazer) com o tema “Lazer e Envelhecimento na Era Digital”, que ocorrerá em Curitiba/PR, entre os dias 14 e 16 de novembro de 2019.

Tatiane Calve

professora nos cursos de Licenciatura e Bacharelado em Educação Física do Centro Universitário Internacional Uninter

