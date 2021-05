A MALA NO CHÃO

Dia desses me peguei observando o chão do quarto, um cantinho onde colocávamos a mala para darmos inícios às arrumações para as esperadas viagens em família que não mais aconteceram. São pequenas situações repletas de significado e bons sentimentos.

Pude, neste interim, viajar no tempo e vê-la aberta num dos destinos favoritos da família, na casa de uma querida tia em terras mineiras. Tive a certeza de que nesta mala cabia mais que roupas e utensílios, estava na verdade repleta de amor, carinho e felicidade.

Recordar é viver e que possamos inundar nossos pensamentos com situações que nos trazem bem-estar e sobretudo, satisfação por situações que teimam demorar acontecer. É um bom exercício para acalmar a alma.

Hoje a rotina da casa e de todos é muito diferente do que há um ano. A pandemia que duraria quinze dias, talvez um mês, permanece. Temos esperança de que dentro das atuais circunstâncias, a famigerada situação esteja perdendo força e liberte-nos para uma vida normal, dentro de uma nova reorganização social que vislumbramos.

O que levaremos dessa experiência ainda é uma incógnita. Do ponto de vista profissional certamente as mudanças serão significativas. Novas tecnologias e formas de trabalho que vieram para ficar. Mas o que realmente me incomoda é outro ponto. Como nos relacionaremos?

Será que a “vida social virtual” será também preponderante no cotidiano desta nova ordenação? Os mais experientes retornarão aos padrões anteriores e os mais jovens se fecharão nas telinhas de LCD em seus quartos? As aventuras românticas que vivemos na juventude serão substituídas por histórias dentro de aparelhos eletrônicos?

Não escrevo essas palavras com saudosismo, muito pelo contrário. Tenho consciência que as mudanças são irreversíveis. Novos tempos, novas histórias, antecipados por uma situação mundial desastrosa que nos permite estas reflexões.

Só o tempo trará as respostas.

Pudemos observar como somos frágeis e suscetíveis e que a história se repete e nunca estaremos totalmente prontos para os percalços da vida.

E, nesta mistura de sentimentos, espero poder em breve recolocar a mala no chão, aberta para preencher um espaço vazio em meu peito. Quem viver, verá…

Gleison Begalli Rocha

Professor do Colégio

São Mateus e Cursilhista, Rotaryano e Enxadrista

*ARTIGOS ASSINADOS NÃO REFLETEM A OPINIÃO DO JORNAL O REGIONAL