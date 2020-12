A LÓGICA DOS REELEITOS

O entusiasmo da vitória, não raro, diminui nossa percepção da realidade.

Após as eleições, ouvimos os reeleitos afirmarem que, os eleitores aprovaram seus mandatos anteriores, por isso, darão sequência ao tipo de atuação que vinham exercendo. Nada mais errado.

Como diz a música de Lulu Santos “tudo muda o tempo todo e não adianta mentir pra si mesmo”.

A política de Catanduva não foge à regra.

É impressionante como a política se moveu de discussões e debates no mundo real para o mundo on-line, a qualidade e a natureza do debate político mudaram e agora favorecem pessoas raivosas, emocionais, que usam “memes” ou frase de efeito, curta como nossa capacidade de pensar.

Os partidos perderam suas raízes e seu propósitos.

O ano de 2020 foi ferido de morte pela pandemia. O orçamento da Prefeitura de Catanduva sofreu baixas que se acumularam com suas dívidas antigas: IPMC, FAFICA, máquina administrativa inchada, cara, ineficiente, etc.

Os modelos precisam ser alterados, a roupa antiga já não serve mais.

Os reeleitos precisam de um choque de eficiência, ajustes em suas condutas, emprestar a disposição dos novos e acreditar que podem melhorar sua performance.

Enfrentar as emergências e priorizar arrumar a casa ao invés de construir uma nova. Ter humildade para manter o que funciona, não destruir o que está bom, criar articulação com a boa política, tanto com o executivo como com as entidades representativas e lideranças civis, com o compromisso de todos trabalharem em prol dos programas de alto teor para a comunidade.

O sucesso hoje na administração pública se chama governança participativa, a voz do povo fazendo-se ouvir na condução municipal.

Não há mais espaço para ataques, ofensas, nem desqualificação dos oponentes. Isso só nos divide, esvaindo nossa energia.

O orçamento exige fazer escolhas, critérios transparentes e direcionados a aperfeiçoar a eficiência do gasto.

Com criatividade podemos buscar novas fontes de financiamento de setores como, por exemplo, o transporte coletivo, cuja estrutura econômica é insustentável.

Esta semana o promotor André Luís Nogueira da Cunha recomendou a demissão imediata de 26 assessores de vereadores, pois considera irregular a nomeação sem concurso público, pois a oportunidade deve ser dada a todos.

Quem administra dinheiro público tem que oferecer a mesma chance de emprego a todos, não é cargo de confiança. Existe muita diferença entre a empresa pública e a privada. O trabalho dos reeleitos será maior se não contarem com o excelente trabalho que alguns assessores realizaram. Tempos difíceis exigem projetos baratos e criativos.

O eleitor que votou na renovação quer ver na Câmara Municipal representantes com os quais se identifique, que trabalhe com aliados, parceiros, oposição, qualquer grupo que o ajude a atingir seus objetivos de bem estar social.

A pandemia nos mostrou que estamos todos conectados, absolutamente integrados.

Ao invés de relações passionais, vamos construir uma relação de clientes- cidadãos, isso nos trará melhor capacidade de análise de ideias e projetos.

E por último e não menos importante, solicitar aos reeleitos uma reflexão aos seus erros e acertos no sentido de aperfeiçoar seu próximo mandato, considerando não só seus eleitores, mas todos os mais de 120.000 habitantes de Catanduva

Esperamos dos reeleitos, depois do calor da vitória, uma postura mais humilde e mais fraterna com quem discorda de suas opiniões.

Regina Ruette

Articulista

*ARTIGOS ASSINADOS NÃO REFLETEM A OPINIÃO DO JORNAL O REGIONAL