A importância da educação para o sucesso

A alfabetização é a base da educação, que por sua vez, é um direito de todos fundamentado pela Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH). No entanto, infelizmente, o acesso ao ensino básico e principalmente de qualidade, ainda é uma realidade para poucos devido às desigualdades sociais.

Um país sem estudo é sinônimo de dificuldade para o acesso à saúde, à informação e ao mercado de trabalho. Não promover a educação, é tirar a chance de um indivíduo expressar sua opinião, exercer sua cidadania, além de colaborar para torná-lo vulnerável à manipulação.

Sempre incentivo o estudo constante aos meus colaboradores. Tenho vários exemplos de profissionais que se formaram com o apoio aos estudos pelas empresas do grupo, pois eu sei o valor desse bem precioso e como ele é determinante para alcançar o sucesso. Eu mesma sou um exemplo disso. De que vale muito a pena estudar!

Lembro quando minha mãe acordava às 04h para ir até o INSS servir café para as pessoas que esperavam na fila, como uma forma de ajudar nas despesas da casa. O que meus pais talvez não soubessem na época é que eles foram os impulsionadores para que eu pudesse trilhar um caminho de muita batalha e determinação. Hoje, após tantos anos, com um sorriso no rosto, digo que enquanto puder vou seguir trabalhando e estudando.

Eu cresci em uma família muito humilde, muitos irmãos, poucas possibilidades. Minha família era pobre em termos financeiros, mas falo com orgulho que era milionária em educação, respeito e fé e tenho certeza de que tudo isso me transformou na pessoa que sou hoje. Mesmo em meio às dificuldades, tomei a inciativa de estudar porque a vida não é para amadores, mas sim, para batalhadores.

A grande reviravolta da minha vida, começou muito cedo, ainda criança: aos 09 anos precisei sair da minha cidade para estudar, porque não tinha mais escolas na região. Comecei a trabalhar muito nova, ainda criança, mas tinha em mente que seria alguém de sucesso e graças a minha graduação em odontologia, tenho muita gratidão por ter me tornado uma das primeiras empreendedoras mais influentes do Brasil.

Com espírito empreendedor e por acreditar que a educação é a base para promover as mudanças e o desenvolvimento de um País, fundei em 2004, ao lado do meu ex-marido, o Instituto Latino Americano de Pesquisa e Ensino Odontológico (ILAPEO), centro de excelência em pesquisa e educação continuada, reconhecido internacionalmente e que em 2016 se transformou na Faculdade Ilapeo com a missão de oferecer formação pessoal, profissional e cidadã de excelência nos mais diversos níveis de ensino como especialização, mestrado e doutorado.

Atualmente, também faço parte do Instituto Sou 1 Campeão, ao lado dos meus sócios Mamá Brito e Rogério Minotouro, que nasceu para ser uma ferramenta para quem busca por alta performance, com disciplina e dedicação. Modificar a vida de pessoas que procuram transformar dificuldades e diversidades em realização se tornou a minha missão.

No Instituto, os alunos podem aprender sobre desempenho físico, prosperidade financeira e equilíbrio emocional, ou seja, um tripé do conhecimento como o caminho completo e necessário para executarem planos de vida e de negócios. Além disso, compartilhamos histórias reais de superação para motivar os alunos a investirem em si mesmos, afinal de contas, estudar no Brasil nem sempre é acessível, mas acreditamos piamente que nunca é tarde para alcançar os objetivos.

O sucesso é uma decisão. Vencer é um desenvolvimento humano. É preciso aprender a separar o caminho do fracassado com o do campeão. A diferença está naquele que levanta da cadeira todos os dias para sonhar e lutar e não se abater ou se conformar frente aos obstáculos da vida. Eu fiz isso a minha vida inteira, sem preguiça, e fiz dos estudos uma prática constante em minha vida, por isso, aprenda uma coisa: não deixe ninguém dizer que você não consegue. As crenças que te limitam, não definem seu futuro.

Clemilda Thomé

Nascida em 1954, na Cidade de Sapopema, interior do Paraná, filha de pais agricultores, foi uma das primeiras empresárias no Brasil a se tornar bilionária ao vender sua empresa NEODENT para uma multinacional suíça. Hoje, é uma das mulheres de negócio mais influentes do país. Participa ativamente da gestão de suas empresas, no Conselho de Administração da DSS Holding, mas tem como seu maior legado, a promoção da educação, que ela acredita ser o maior agente das mudanças e desenvolvimento do país. Exatamente por esse foco, Clemilda, faz parte do Instituto Sou 1 Campeão que oferece cursos voltados para performance física, prosperidade financeira e equilíbrio emocional, ao lado do Treinador Comportamental Mama Brito e do ídolo do MMA mundial Rogério Minotouro. Um dos únicos institutos capacitados para oferecer esse tripé do conhecimento como o caminho completo e necessário para ajudar pessoas a executarem planos de vida e de negócios.

