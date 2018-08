A IGREJA E OS ALIENÍGENAS (ETs)

Conforme orientação da alienígena Shellyanna do planeta Parian pertencente a um grupo de estrelas (sistema plêiades) na constelação do Touro (M45) e segundo a literatura do gênero facilmente visível a olho nu, 58% da nossa humanidade está adormecida, 19% voltada para o mal e, apenas 23% está tocada. Mesmo que se despreze a fonte informativa, não há como negar essa triste realidade pois o mundo dá provas disso. Confesso que o assunto alienígena sempre me empolgou, embora tratá-lo abertamente corre-se o risco de chacota. Busquemos, então, as afirmativas do Monsenhor Capovilla, ex-secretário do papa João XXIII, pessoa que testemunhou junto ao pontífice um encontro de terceiro grau com entidade alienígena. Numa tarde de julho de 1961, em Castel Gandolfo, aterrissa no lado sul do jardim uma bela nave. Da porta traseira que se abre desce um ser absolutamente humano. Os dois caem de joelhos: o papa e ele, o secretário. Em seguida o pontífice se levanta e, sem hesitar, foi em direção ao visitante, envolto em uma tênue luz, delicada e penetrante. Falaram por cerca de vinte minutos sem que o secretário pudesse ouvir algo. Em seguida o visitante retornou à nave, partindo. Em retornando o papa olhou para o seu auxiliar e chorando afirmou: os filhos de Deus estão por toda parte e, algumas vezes, temos dificuldade em reconhecer os nossos próprios irmãos. Hoje, cinquenta anos depois, esse encontro vem a público. Tomei conhecimento desse fato em livro sobre ufologia, entretanto, a google também propaga. Então digo eu: se os homens soubessem o quanto governos e religiões escondem e negam, com o simples objetivo de domínio e roubo, mudariam o seu comportamento. Roubam-nos de todas as maneiras: nos supostos alimentos industrializados, na água e na pasta dental comprometida, nos medicamentos endereçados e, no mais comprometedor, na mídia manipulada; e agora, com grandes avanços na área da física, implantam em inúmeros países, a tecnologia HAARP que, por incrível que pareça, contém a mesma tecnologia do disco solar dos deuses Amon e Aton no antigo Egito. Segundo estudiosos de grande saber, trata-se de uma tecnologia de manipulação as ondas de alta frequência cujo direcionamento interfere no clima, nas águas do mar e, também, na manipulação mental do ser humano. Conjecturemos: se o sumo pontífice tivesse propagado o encontro, por certo teria a sua vida ceifada pois estaria comprometendo a falsa história de Adão e Eva. Não. A igreja precisava sobreviver, mesmo à custa de muitas mentiras e poucas verdades. Com certeza ele tinha consciência de que não poderia vencer uma hierarquia tão materialista envolvida com o poder, com o mando. E assim acontece também com a reencarnação, pois toda a estrutura da igreja sabe dessa verdade. Estamos chegando num ponto de saturação e os governos não têm como negar. Putin já advertiu o presidente americano: se ele não informar ao mundo sobre os alienígenas, ele o fará. E digo eu: tenho plena convicção que dentro de cinco anos, eles, nossos irmãos das estrelas se farão presentes. E aí, prezado leitor, você está preparado para compreender a nova programação evolutiva da nossa humanidade? Ou melhor, dos que aqui permanecerem após a separação do joio do trigo! E as religiões o que farão com Adão e Eva? Quanta mudança nos espera! A reflexão de cada um de nós pode construir novos caminhos de paz e felicidade. Conhecimento é luz que liberta. Indiferença pode ser um caminho de lutas inglórias e sofrimento. Permito-me afirmar que esse memorável acontecimento constrói um novo paradigma: se o cristão católico, educado sob as bênçãos da santa madre igreja, doravante não acreditar que temos irmãos de outras estrelas e, por conseguinte, milhões de anos mais evoluídos, melhor será rever os fundamentos da própria crença; afinal esse papa, como alguns outros, merece de mim que, de há muito não sou católico, “in memoriam”, imenso carinho e profundo respeito.

José Luiz Ferreira,

contabilista e poeta. email: jlmirria@gmail.com

*ARTIGOS ASSINADOS NÃO REFLETEM A OPINIÃO DO JORNAL O REGIONAL