A história do vinho e do panetone

Nessa época do ano, seguramente o vinho é a lembrança mais oferecida pelas pessoas e, acompanhado de panetone então, é a dobradinha perfeita. O VINHO tem grande importância histórica, pois o seu surgimento em tempos remotos tornou-o um produto que acompanho u grande parte da evolução econômica e sociocultural de várias civilizações ocidentais e orientais. Segundo a enciclopédia eletrônica Wikipédia, o vinho possui uma longínqua importância histórica e religiosa e remonta diversos períodos da humanidade. Cada cultura conta seu surgimento de uma forma diferente. Os cristãos, embasados no Antigo Testamento, acreditam que foi Noé quem plantou um vinhedo e com ele produziu o primeiro vinho do mundo (“E começou Noé a cultivar a terra e plantou uma vinha.” Gênesis, capítulo 9, versículo 20). Já os gregos consideraram a bebida uma dádiva dos deuses. Hititas, babilônicas, sumérias, as histórias foram adaptadas de acordo com a tradição e crença do povo sob perspectiva. Do pon­­to de vista histórico, sua origem precisa é im­­possível, pois o vinho nasceu antes da escrita. Os enólogos dizem que a bebida surgiu por acaso, talvez por um punhado de uvas amassadas esquecidas num recipiente, que sofreram posteriormente os efeitos da fermentação. Mas o cultivo das videiras para a produção do vinho só foi possível quando os nômades se tornaram sedentários. Existem referências que indicam a Geórgia como o local onde provavelmente se produziu vinho pela primeira vez, sendo que foram encontradas neste local graínhas datadas entre 8000 a.C. e 5000 a.C.. Ainda segundo a mesma fonte, os egípcios foram os primeiros a registrar em pinturas e documentos (datados de 3000 a 1000 a.C.), o processo da vinificação e o uso da bebida em celebrações. No Egito, os faraós ofereciam vinhos e queimavam vinhedos aos deuses; os sacerdotes usavam-nos em ri­­tu­­ais; os nobres, em festas de todos os tipos; as outras classes eram financeiramente impossibilitadas de sua compra. O consumo de vinho aumentou com o passar do tempo e, junto com o azeite de oliva, foi um grande impulso para o comércio egípcio, tanto o interno quanto o externo. Os pri­­meiros enólogos foram egípcios. Na Grécia, a partir de 1000 a.C., os gregos co­­­me­­çam a plantar videiras em outras regiões européias. A bebida embriagou a Itália, Sicília, seguindo à Península Ibérica. Os gregos fundaram Marselha e comercializaram o vinho com os nativos, sendo este o primeiro contato entre a bebida e a futura França. No Brasil, a história do vinho inicia-se com o descobrimento, em 1500, pelo navegador português Pedro Álvares Ca­­bral. Relatos indicam que as treze caravelas que partiram de Portugal carregavam pelo menos 65 mil litros de vinho para consumo dos marinheiros. As primeiras videiras fo­­­ram introduzidas no Brasil por Martim A­­fonso de Sousa, em 1532, na capitania de São Vicente. PANETONE: O panetone, de tão popular no Brasil, parece ter sido in­­ven­­tado aqui mesmo, mas, não foi. O pão doce tão tradicional no Natal foi criado em Milão, na Itália, graças ao “erro” de um padeiro. A lenda em torno de sua criação remonta ao ano de 900 e diz que o humilde assistente de padeiro, de nome Toni, após ter trabalhado horas a fio na véspera de Na­­tal, precisava ainda assar mais uma fornada de pães e preparar uma torta para seu chefe. De tão exausto que estava, confundiu-se e colocou as uvas passas da torta na massa de pão. Desesperado, tentou salvar a situação jogando frutas cristalizadas, manteiga, ovos e os demais ingredientes do recheio que seriam usados originalmente na torta. Toni assou a mistura e entregou para o patrão. O que o assistente não esperava era que sua criação fizesse sucesso durante a ceia de Natal de seu chefe, que, além de elogiá-lo, decidiu homenageá-lo e dar o no­­­me à massa de “pane di Toni” (“Pão do Toni”, na tradução do italiano). Com o pas­­sar do tempo, o bolo começou a ser chamado de panetone. Como toda boa lenda, a origem do panetone possui várias versões, mas todas elas têm Toni como denominador comum. A chegada dos imigrantes italianos no Brasil após a Segunda Guerra Mundial trouxe o panetone para o país. A Bauducco diz que o fundador na empresa, o italiano Carlo Bauducco, começou a vender o produto aqui a partir de 1948. Seja como for, a do­­­bradinha vinho e panetone é uma ótima pedida para dar de lembrança.

(fonte https://comidasebebidas.uol. com.br/noticias/ansa/2013/12/23).

José Carlos Buch

www.buchadvocacia.com.br

buch@buchadvocacia.com.br

