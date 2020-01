A expansão da Estética no Brasil

No dia 18 de janeiro é comemorado o Dia do Esteticista. A estética é uma área profissional em ampla expansão e o Brasil se tornou o terceiro país com o maior mercado do mundo. Isso faz com que haja uma geração de novos empregos e negócios para os profissionais que atuam na área. A comemoração do Dia do Esteticista foi instituída com a Lei Federal Nº 12.592 de 18 de janeiro de 2012 e objetiva a preservação dos direitos dos profissionais. Os seus campos de atuação envolvem a beleza, o bem-estar, a saúde e a imagem pessoal. Os graduados podem atuar em centros de estética, salões de beleza, spas, academias, hotéis e ainda prestar consultoria tanto na área de cosméticos quanto de equipamentos para procedimentos estéticos. Podem ainda trabalhar no desenvolvimento de produtos e em consultórios médicos.

A clientela se tornou exigente e quer ter à disposição novidades em tratamentos faciais, corporais e em cosméticos, com a intenção livrar-se da temida cirurgia plástica que pode ser um risco. Um profissional qualificado pode informar e ter argumentação científica, calcada no conhecimento da anatomia, fisiologia, cosmetologia e em recursos técnico-estéticos que proporcionem tratamentos específicos de acordo com as necessidades.

Hoje, com o advento do curso de Tecnologia em Estética e Cosmética oferecido pelo Grupo Uninter, reconhecido e aprovado pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC), cada vez mais, o profissional estará se aperfeiçoando e reforçando que a excelência na atitude e nas práticas profissionais passa por boa formação acadêmica, e não apenas por pós-graduação em estética, num aprendizado mínimo ao que se refere a profissão.

A seriedade, o conhecimento técnico-científico, a objetividade, a obstinação, a ética, a motivação e o amor, são ferramentas básicas de que o profissional esteticista dispõe para o mercado atual.

De acordo com o Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia do Ministério de Educação, o Curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética conta com 2.000 horas contra 320 horas de uma pós-graduação, sendo que em uma pós-graduação o graduado de outra área não terá todo o aprendizado que o curso de tecnologia oferece.

Efetuar procedimentos invasivos não faz parte da atuação do Esteticista. Nós queremos preservar a face e o corpo, naturalmente, apenas trabalhando com as mãos, e a tecnologia dos aparelhos e cosméticos; sem colocar em risco a vida ou a aparência dos clientes, sem deformar sua aparência com produtos injetáveis ou implantes. E sabemos que hoje isso é uma realidade!

O esteticista atual é um profissional formado para interagir completamente com diversas especialidades, com relação a interlocução e harmonia. Sua esfera de atuação é determinada pelos outros, campos profissionais do setor da saúde, mas sua autonomia é muito abrangente no que se refere ao processo de preservação da beleza para o bem-estar físico e psicológico do cliente.

Rita de Cássia Alberini e Vera Lucia Pereira dos Santos

professoras do curso de Tecnologia em Estética e Cosmética do

Centro Universitário

Internacional Uninter.

