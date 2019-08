A ESTAÇÃO DE TREM QUE MUDOU A HISTÓRIA – PARTE II

Após seu retorno à Índia em 1914, Gandhi empregou a satyagraha para protestar contra a obrigatoriedade de indianos de servirem às Forças Armadas britânicas durante a Primeira Guerra Mundial; e, novamente, após a Segunda Guerra Mundial, para negociar a independência da Índia em relação à Grã-Bretanha, oficializada em 1947. As exibições de resistência pacífica de Gandhi influenciaram significativamente o ativista americano de direitos civis Martin Luther King Jr. e o ex-presidente sul-africano Nelson Mandela. Hoje, a estação de Pietermaritzburg é um local de peregrinação para indianos que vêm prestar homenagem a Gandhi no local onde ele foi expulso de um trem. Durante uma visita em 2016, o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, escreveu no livro de visitas do museu: “Um acontecimento em Pietermaritzburg, alterou o curso da história da Índia”. A pequena sala de espera, onde Gandhi foi confinado sem agasalho em plena noite de inverno hostil, agora abriga um museu dedicado a contar a história daquela noite em 1893 e das duas décadas que Gandhi passou na África do Sul. Painéis informativos e telas interativas revestem as paredes, e fotografias em preto e branco de Gandhi adornam a janela. Com seus grandes edifícios da era vitoriana, como a icônica prefeitura de tijolos vermelhos, a capital da Província de KwaZulu-Natal se parece muito com o que haveria por aqui quando o trem de Gandhi entrou na estação. Em junho de 2018, para comemorar o 125º aniversário deste acontecimento, a ministra das Relações Exteriores da Índia, Sushma Swaraj, visitou Pietermaritzburg, refazendo a jornada de Gandhi. Após chegar à estação, Swaraj inaugurou uma estátua de Gandhi na entrada da plataforma. Intitulada “Nascimento de Satyagraha”, a escultura de duas faces feita no Museu Digital Mahatma Gandhi, na Índia, mostra Gandhi como um jovem advogado vestindo terno e gravata de um lado, e um Gandhi mais velho de óculos usando uma tradicional veste indiana do outro. O evento de dois dias incluiu uma reencenação do momento em que Gandhi foi expulso do trem, bem como um banquete na prefeitura, iluminado pelas cores da bandeira indiana. A África do Sul abriga hoje a maior população indiana do continente africano, e sua influência no país é nítida. Hoje, os sul-africanos indianos de segunda e terceira geração têm negócios, trabalham no governo e jogam nas equipes esportivas profissionais da África do Sul – e tudo começou em uma fria e fatídica noite na estação de Pietermaritzburg.

