A escolha definitiva por Jesus

Minhas Amigas e meus Irmãos, minhas Irmãs e meus Amigos, neste artigo que lhes escrevo, apresento a grande tarefa da Legião da Boa Vontade e da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo: a prática da Caridade Completa (porque é Material e Espiritual — ampara o corpo e liberta a Alma) e Legítima (pois se manifesta imbuída dos melhores sentimentos e, o mais das vezes, repleta de sacrifício pessoal, como o da viúva do gazofilácio — Evangelho, segundo Marcos, 12:41 a 44). O tempo é curto. Urge que o ser humano faça a escolha que salvará seu Espírito no Dia do Juízo Final, conforme retratado no belíssimo soneto do autor de Poemas da Era Atômica, Alziro Zarur (1914-1979):

A Escolha Urgente

Disse Jesus: “Ninguém pode servir a dois senhores — não podeis servir a Deus e a Mamom” (Evangelho, segundo Mateus, 6:24).

Tempos de treva, de pecado e injúria,

Tempos do mal e de ignomínias vis,

Agora é inútil toda a vossa fúria,

Porque minha Alma é de Jesus, que a quis.

Todas as quedas, toda a vã luxúria,

De satanás as tentações sutis —

Tudo passou… Porque hoje sou feliz,

Vivendo a vida sem temor e incúria.

Bendito sejas Tu, Deus dos eleitos,

Que em Teu Amor nos fazes tão perfeitos,

Invulneráveis nesta vida insana!

Soldado Teu, Alfa e Ômega de tudo,

Hei de lutar, visando, sobretudo,

À regeneração da raça humana!…

A maior Caridade: anunciar a Volta de Jesus

Por isso, a grande missão da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo é pregar o Evangelho e o Apocalipse, em Espírito e Verdade, à luz do Novo Mandamento do Cristo, por todo o planeta. Levar aos povos a Verdade Divina é a Caridade maior, que anuncia a Volta Triunfal de Cristo Jesus.

Quem em Deus se integra não encontra motivos para viver desolado.

Nós, Legionários da Boa Vontade e Cristãos do Novo Mandamento de Jesus, quando nos entristecemos com certas coisas do mundo, lutamos para corrigi-las, aplicando a Caridade do Mandamento Novo do Mestre Divino: “Amai-vos como Eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos, se tiverdes o mesmo Amor uns pelos outros. (…) Não há maior Amor do que doar a própria vida pelos seus amigos. (…) Porquanto, da mesma forma como o Pai me ama, Eu também vos amo. Permanecei no meu Amor” (Evangelho, segundo João, 13:34 e 35; 15:12, 13 e 9).

Não há outra solução para homens, povos e nações. Tudo o que vem do Amigo Celeste é superior. Ensina o Centro Espiritual Universalista (CEU) da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo: “Jesus é o Sol da Caridade”.

O Tempo, Grande Ministro de Deus, provará, dizia Alziro Zarur.

José de Paiva Netto

jornalista, radialista

e escritor.

paivanetto@lbv.org.br

www.boavontade.com

**Os artigos publicados são de responsabilidade de seus autores e não refletem a opinião de O REGIONAL**