A DIFICIL TRANSIÇÃO PLANETÁRIA

Dizem os hierofantes da espiritualidade que em mundos outros, também de terceira dimensão, o processo tem sido bem mais fácil. Neste planeta, as hostes do mal, tão arraigadas ao mando e domínio, teimam em digladiar com as forças da luz. Uma verdadeira batalha dentro e nas cercanias do planeta. O homem simples sequer imagina tamanho acontecimento. O homem culto, forjado na retidão de caráter, compreende e se esforça para seguir as Leis do Supremo Arquiteto do Universo. Infelizmente uma imensa maioria cúmplice de todos os protocolos materialistas acadêmicos, se juntam na concepção de um ideal de vida sumariamente ilusório, em cujas vestes os dias atuais dão testemunho da perversidade que impera e do sofrimento que a todos atinge. Por que a desejada felicidade a tantos infelicita? Por que poucos têm muito e muitos têm tão pouco para uma vida digna? E outros ainda nada têm? Com as devidas exceções, eis o paradoxo entre o ter e o ser. Entrementes, em todo planeta de terceira dimensão consuma-se esta triste realidade: a disputa do mal contra o bem, das trevas contra a luz. Cabe considerar que o mal é a ausência do bem e as trevas a ausência da luz, eis a questão a ser compreendida. O homem é mal não porque ele quer, mas, porque desconhece que apenas o bem constrói os caminhos do progresso e da felicidade de todos. Urge compreender a mente de Deus e uma vez integrado no conhecimento da física quântica, os portais dimensionais se abrem para viajar entre as estrelas. As religiões cumprem um determinismo para cada época, para cada povo, de acordo com seus níveis de consciência. Na medida em que esse nível evolui as religiões soçobram. Em todos os casos a relação de causa e efeito promove, pela reencarnação, as experiências para o progresso da alma, dos povos e das nações. E não adianta negar ou contestar, a reencarnação é um fato, uma Lei em todo o universo. O homem, quando percebe que o dinheiro não é tudo na vida, tampouco a posição social ou de mando, ele se abre para a reflexão e vê no semelhante que erra mais do que ele, também um infeliz aprendiz; neste compasso a indiferença ou a piedade se sobrepõem ao julgamento. Introdução feita, passemos aos fatos e do que deles, à luz da razão se conclui: odiar os onze ministros do STF que rasgam a constituição, resolve? Que se somam para perdoar os roubos do tenebroso Lula e trazê-lo novamente para o cenário politico, odiá-los, resolve? Que se quedam de corpo e alma para regime socialista/comunista a exemplo também de F.H.C., odiá-los, resolve? Adianta odiar parlamentares e governadores comunistas que trazem no DNA da alma tamanho equívoco racional? Adianta odiar João Dória, este traidor de Bolsonaro? Adianta odiar alguns malditos governadores que pagaram as suas dívidas desviando milhões recebidos do governo federal para enfrentamento da Covid 19? Adianta odiar os detentores de concessão pública como Globo, Band, CNN, Jovem Pan e inúmeros jornalistas imbecis desprovidos de sentimento pátrio? Adianta odiar juízes e promotores que prevaricam? Evidente que não adianta odiá-los! São almas em evolução fazendo suas escolhas como cada um de nós também a faz. E isso no mundo todo. O que nós brasileiros precisamos compreender é que duas forças antagônicas agora se juntam para disputar quem continua dominando o planeta: a nova ordem mundial ou globalistas lideradas por George Soros e demais cartéis e os países comunistas já conhecidos. Estes cartéis compram tudo e a todos passíveis de serem comprados. O inocente útil acredita na ONU, OMS, VATICANO, PAPA, OPUS DEI, GRADE DE ENSINO JESUITA, CNBB, OAB e ONGs estrangeiras e desconhece que 95% da mídia mundial estão compradas pelos cartéis financeiros. O mundo está diante de poderosos inimigos financeiros. Derrubam governos, trabalham oprimindo e a pedagogia do medo é a principal arma de domínio. O vírus da Covid 19 fomenta esse procedimento. Vejamos: o tratamento precoce evita a internação. Já está comprovado. Nos primeiros sintomas cinco dias bastam. Entretanto, a mídia podre nega, confunde e propaga o fechamento total das empresas. A OMS é a primeira força maligna a se intrometer em todos os protocolos de saúde pública brasileira, principalmente no tratamento precoce utilizado por milhares de médicos no Brasil e no exterior. A estes trevosos se juntam alguns médicos, prefeitos e governadores; uns aderem pela inocência enquanto outros aderem por interesses escusos. Para essa gente, ética, civilidade e amor ao próximo não existem. O plano da Nova Ordem Mundial é falir todas as nações, suprimir a liberdade e matar oitenta por cento da humanidade. Isso está na mídia, basta conferir. O fique em casa e o lockdown fazem parte desse plano diabólico e a mídia maldita, vinte e quatro horas por dia, propaga o mesmo conteúdo: morte, covid, vacina e cemitérios, e ainda tramam contra o presidente que, por determinação do STF delegou aos governadores a obrigação de gerir o tratamento. Bilhões foram creditados a todos os Estados. Onde está o povo crédulo e abobado que não acorda? Pelo amor a Deus, à Pátria e à família; por amor a si próprio e à sua saúde, se querem viver não assistam televisão. Elas matam pela opressão. Todas as emissoras fomentam o medo, este reduz a vibração do cosmo celular, diminui a resistência física e o vírus penetra. Prevenir-se é controlar o medo, pensar positivamente e confiar nos desígnios de Deus. O mundo está lutando contra uma elite poderosíssima denominada globalistas, basta conferir a eleição americana que, diga-se, a bem da verdade, não terminou. Nos Estados Unidos esta elite comprou governadores, deputados, senadores e até o vice de Trump. Milhares de mortos votaram além de milhões de votos fraudulentos via correio. Nunca se viu nada igual nos U.S.A. A democracia americana está garantida pelos militares do Pentágono. Em breve tudo virá à tona. Brasileiros, temos que defender nossa Pátria e nossa liberdade! Vamos todos aos quartéis. O poder é nosso. O poder emana do povo. Não serão os globalistas, tampouco quase uma dúzia de ministros a determinarem os destinos desta grande nação. O povo cristão precisa saber que as profecias estão se cumprindo no enunciado bíblico “separação do joio do trigo.” Um momento ímpar na história da Terra. O homem está fazendo as suas escolhas e estas definirão se ele renasce neste planeta ou se será banido para orbes inferiores. Dois terços da humanidade deixarão a Terra gradativamente. O processo, de há muito, está em andamento. Dentro de 150 anos o planeta Terra estará totalmente integrado na quinta dimensão. Se você prezado leitor quer continuar por aqui, instrui-te, busque você a verdade e esta te libertará. Ética está acima da moral, dos costumes, da cultura. Ética é o que é certo em qualquer parte do universo. Ética será a base fundamental da civilização da Nova Terra.

José Luiz Ferreira

Contabilista e poeta. Email: jlmirria@gmail.com – Procontabil Assessoria Empresarial Ltda.

