A CULTURA DO BEIJINHO

Consta, em um dos tópicos do terceiro livro intitulado Telos (protocolos da quinta dimensão) de Aurélia Louise Jones, a conciliação do hábito cultural do beijinho entre povos. Em algumas regiões da França a tradição é beijar quatro vezes e não importa quem seja. Há exceções, mas a não correspondência do beijinho pode significar uma ofensa, pois é tida como rejeição. Nos Estados Unidos da América esse procedimento não é aceito, imperando o aperto de mãos, um sorriso e olhos nos olhos. No Japão nada de beijos e tampouco aperto de mãos, imperando o inclinar-se para frente e suas nuances. No Brasil o beija-beija faz parte da nossa cegueira cultural, com as devidas exceções. Em verdade esse procedimento à luz da razão, o que é comprovado pela física quântica, envolve campos de energia entre os praticantes. Como cada pessoa tem o seu campo que provém dos chacras (centros magnéticos vitais) para a boa harmonização do corpo físico, manter esta energia vibracional em equilíbrio, principalmente nos dias atuais, não é fácil. Tão só por isso uns roubam energia de outros. Uma espécie de vampiragem para sugar as energias alheias. Quando não se tem, busca-se. Isto é um fato embora aconteça inconscientemente, sem maldade, mas acontece sim. Exemplos não faltam de quem estava bem e, após um encontro ficou mal. Fato interessante pode ser comprovado nas reuniões semanais entre amigos comendo ou bebericando, pois as múltiplas energias se somam e se compartilham. É de fato uma necessidade, um grande bem, pois todos compartilham as energias do coração. Eis a razão. O hábito de tocar as pessoas precisa ser repensado, pois envolve a própria saúde emocional e física. A cultura do gênero orienta que não é apropriado tocar alguém sem que se tenha estabelecido uma conexão do coração, ou seja, de sinceridade e respeito. Com as devidas exceções, as pessoas levam mais do que são capazes de dar. O risco existe e o melhor a fazer é evitá-la. Não há exagero em afirmar que se tornou um caso de saúde pública, pois a carência e a falta de amor próprio de muitos levam- nos a sempre desejarem fazer esta troca de energias com os outros. Para compensar a própria falta, em nome do amor, sugam as energias dos que tocam. Dentre estes os queixosos somam grande maioria. Sejamos prudentes, pois é uma forma, uma obrigação de primeiramente amar a si próprio. Este tema é tão profundo e tão libertário que enseja muita reflexão uma vez que o planeta Terra está passando para a quinta dimensão e, na maioria das civilizações galácticas, estas práticas não existem. Eu sei que este epílogo pode chocar, mas é proposital. Não se aborreçam comigo. Primeiramente questionem-se: o que sei eu? A propósito, as crianças que nascem agora são, em razoável proporção, espíritos de outras esferas, serão nossos filhos e netos, almas que indagam, que buscam e que trazem significativos conhecimentos. Estamos no limiar de novos tempos, novas tecnologias que foram barradas pela cab escura (N.O.M.) com o objetivo de domínio. O homem precisa tirar o foco do próprio umbigo e ter uma visão de mundos, estamos fora da realidade sideral. O domínio da Terra por estas criaturas trevosas incluindo todas as elites comunistas está chegando ao fim. Quem busca conhecimento, e já são muitos, bem o sabe.

José Luiz Ferreira

contabilista e poeta. Email: jlmirria@gmail.com

