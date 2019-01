A Antiga Rodovia Washington Luís

Seria enfático voltar no tempo para contarmos situações por nós vivenciadas ao longo da vida, mas, entretanto determinados acontecimentos no remetem a uma lembrança pretérita que nos traz saudades.

Pelos anos de 1952 a 1956 era comum quase todos os meses, viajávamos de Catanduva até Vila Botelho/Agulha (se é que isto pode significar uma viagem), em visita à casa de minha avó, tios, tias e primos.

A aventura iniciava-se com a saída da jardineira, pois era assim que se denominavam os ônibus antigos, por volta de 13 horas. A rodovia era constituída de uma única pista de terra, pois o asfalto por esses lados, nem sequer sabíamos da existência do mesmo. Essas jardineiras compunham-se de poucos lugares para sentar e a preferência era para as senhoras e crianças. Quando a mesma encontrava-se com sua lotação esgotada, os homens adultos viajam em cima do ônibus e subiam através de uma escada na traseira do ônibus que já era própria para tal fim, inclusive transporte de malas, galinhas e outros objetos e animais.

Em épocas de chuva os pneus eram acorrentados para não derrapar para os lados para evitar colisão com barrancos. Entretanto quando isso não ocorria e a jardineira encalhava, os homens desciam e num ato de valentia e força empurravam o veículo até que o mesmo saísse do atoleiro.

E imaginem vocês que essa jardineira denominada “Empresa Rodoara”, cuja sede ficava na cidade de Araraquara (SP), era tida ainda como uma das melhores em toda nossa região e significava um privilégio termos esse meio de transporte, pois muitas cidades não dispunham desse benefício. O horário de chegada aos distritos de Vila Botelho e Agulha normalmente era por volta de 17:30 horas quando tudo corria bem.

Fazer aquela viagem significava realizar um sonho, pois os passageiros acabavam se tornando amigos uns dos outros, dado o tempo em que permaneciam juntos, trocando informações, contando seus “causos”. Quando chegávamos ao nosso destino a alegria era grande, pois podíamos rever nossos entes queridos, falar de nossos feitos, nos abraçando com muito amor.

No dia seguinte retornávamos para nossa cidade, para mais uma etapa em nossa jornada de trabalho e estudo. Se os leitores puderem confrontar o tempo de demora da viagem chegarão à conclusão que era de 4:30 horas. Hoje com todos os melhoramentos ocorridos, com duplicação da pista asfáltica, acostamento e outros, pode-se concluir que esse seria quase que o tempo que se leva para viajar de Catanduva a capital do nosso estado.

A criatividade do homem, a tecnologia, os recursos que foram implementados em todos os sentidos, trouxeram grande benefício principalmente no aumento da população e principalmente na quantidade de veículos que trafegam pelas rodovias, sem deixar de lado a quantidade de caminhões que transportam todo tipo de mercadorias. A única nota triste em tudo isso é que as pistas trouxeram também, uma grande quantidade de acidentes, muitas vezes com vítimas fatais, por falta principalmente de bom senso e responsabilidade de seus condutores. E tenho dito.

Antoninho Sedival Casseti

