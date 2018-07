20 anos de um lema de vida: “Por Hoje Não”

Para falarmos sobre o PHN é importante recordar o discurso inspirado do padre Jonas Abib em 1998, que nos convidava a viver a experiência “ou santos ou nada”, uma proposta radical que geraria em nós um santo desconforto, tirando-nos da letargia espiritual e ditando para aqueles dias um código de santidade.

Ao mesmo tempo, eu vivia a experiência maravilhosa de gravar o programa de televisão “Resgate Já”, que me levava a visitar cadeias públicas, hospitais psiquiátricos, lares de crianças abandonadas, casas de apoio a portadores do HIV e, principalmente, a casas de recuperação de drogados. Ali, conhecemos e mostramos para todo o Brasil, obras como das comunidades Bethânia e Fazenda da Esperança, que se aprofundaram na pedagogia do “só por hoje”. Assim nos tornamos canal da providência para centenas de obras sociais que recuperam jovens e os devolvem para suas famílias.

Com essa experiência forte e profunda que partilhávamos semanalmente com o padre Jonas, Deus foi nos conduzindo à sigla PHN, que representa uma das maiores inspirações para os jovens do nosso tempo, mundo afora. Hoje, o Acampamento PHN reúne milhares de jovens por onde passa. Na Canção Nova, em Cachoeira Paulista (SP), é um dos maiores eventos realizados anualmente, com a simples proposta de não pecar por um dia.

A Canção Nova respira a evangelização e o PHN é, essencialmente, Canção Nova. Tenho a alegria em estar nesse contexto há 20 anos, atingindo a marca fantástica de 1040 programas PHN, com mais de mil testemunhos de tirar o fôlego e nos fazer acreditar que não há impossível para a misericórdia de Deus!

O tema deste ano: “Basta que sejais jovens para que eu vos ame”, nos dá a certeza de que a Canção Nova e o PHN estavam no coração de Dom Bosco, e que o padre Jonas atualiza o carisma salesiano. Falar com a juventude exige duas coisas: simplicidade e radicalidade, e com essa inspiração estamos chegando ao coração de milhares de jovens.

Nos 20 anos dessa inspiração, recordo-me de um dizer do povo Judeu quando se completam 20 anos de alguma coisa: “mais 100 como 20”. Portanto, sei que deixamos um legado para a juventude do Brasil e do mundo, e que outros jovens conhecerão essa espiritualidade, farão sua história.

Celebremos com muita força e alegria, de 18 a 22 de julho, o “PHN 20 anos”, fazendo história e testemunhando muitas conversões, pois jovens sairão das drogas, famílias se reconciliarão, jovens formarão famílias, muitos encontrarão sua vocação e o mundo voltará a acreditar que não há limites para o amor de Deus.

Dunga

é apresentador do programa PHN (Por Hoje Não), transmitido pela TV Canção Nova

*ARTIGOS ASSINADOS NÃO REFLETEM A OPINIÃO DO JORNAL O REGIONAL