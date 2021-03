Há pouco mais de 33 anos, o jornal The New York Times titulava “Wall Street acordou com um touro gigante na frente de sua porta”. Segundo o veículo norte-americano, quem tinha depositado o enorme bovino de bronze no coração do mercado financeiro mundial tinha sido “um artista do Soho”, que queria representar “a força e o poder do povo americano”. A obra transportada de caminhão e com a ajuda de amigos foi depositada sob uma árvore de Natal em dezembro de 1989, em frente à Bolsa de Valores de Nova York. Foi seu presente de Natal para os nova-iorquinos. Surgiu daí um dos mais poderosos símbolos do mercado financeiro dos EUA: o touro de “Wall Street”. O criador do touro foi o artista italiano Arturo Di Modica que realizou a gigantesca estátua de bronze pagando do seu próprio bolso o custo de US$350.000,00. Um colosso de três toneladas e meia, fundido em seu atelier de “Lower Manhattan”. Di Modica decidiu realizar a estátua após o colapso acionário de 1987, como um sinal de confiança no futuro dos Estados Unidos. Não sabia que o touro se tornaria o símbolo de “Wall Street”. Depois de algumas semanas de uma verdadeira guerrilha artística, o touro foi finalmente aceito pela cidade. Em 1989, encontrou sua localização atual, ao norte do Parque “Bowling Green”, no cruzamento da “Broadway” e é uma das obras mais fotografadas da cidade. O nome oficial do touro de “Wall Street” é “Charging Bull” [Touro em investida, na tradução em inglês]. Uma metáfora do mercado acionário em alta, pois o touro ataca de baixo para cima com seus chifres. Enquanto o urso, símbolo do mercado em baixa, ataca com suas patas de cima para baixo. Uma iconografia que remonta ao século dezoito. Por isso no mercado se fala em “bull Market” e “bear Market”. O touro se tornou tão famoso que muitos bilionários do mundo inteiro encomendaram cópias para Di Modica. Uma das encomendas foi feita pelo bilionário Joe Lewis, que comprou uma réplica do bovino de bronze para ser instalada em seu campo de golfe na Flórida. Diz a lenda que esfregar a mão no seu chifre, no focinho ou nos testículos traz muito sorte, prosperidade e dinheiro na vida. Se é verdade ou não, ninguém pode saber, mas o certo é que o “Charging Bull” está sempre lotado de visitantes para comprovar a lenda urbana. Uma escultura de bronze exposta ao tempo e ao clima tem a tendência de mudar de cor. Exemplo mais significativo é a Estátua da Liberdade. Com o Touro de “Wall Street” aconteceu o mesmo. Só que alguns pedaços da escultura voltaram a cor original de bronze, principalmente os testículos do bichano, devido as milhões de pessoas que esfregam as mãos, todos os anos, para almejar muito dinheiro e sorte na vida. Arturo Di Modica morreu no último dia 20, em sua casa em Vittoria, perto de Ragusa, no sul da Sicília, na Itália. Ele contava com 80 anos e lutava contra um câncer há anos. Para os que amam a arte o artista nunca morre, se perpetua na obra que produziu e que continuará viva nas fotos, filmes e retina dos olhos dos que, seguindo a lenda, nunca deixaram de dar uma passadinha de mão no gigante de bronze, um dos cartões postais da cidade de Nova York, considerada o maior centro financeiro e comercial do mundo.

Fonte: https://dicasnovayork.com.br/touro-de-wall-street/

https://www.suno.com.br/noticias/descubra-historia-touro-de-wall-street/

https://www.em.com.br/app/noticia/internacional/2021/02/ 20/interna_internacional, 1239365/morre-escultor-siciliano-arturo-di-modica-autor-do-touro-de-wall-street.shtml.

