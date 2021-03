MULHERES E A LUTA PELOS DIREITOS

Tivemos na última segunda-feira mais uma data alusivo ao Dia Internacional da Mulher, porém, infelizmente, os anos vão se escoando e quase não há perspectiva para a realização dessa comemoração, já que a violência contra o mundo feminino ainda se encontra no patamar máximo, apesar do empenho das autoridades competentes no combate à criminalidade e a outras situações contra a mulher o cenário continua o mesmo.

Seria de bom alvitre se o dia 8 de março fosse um dia em que justificasse plenamente homenagear as mulheres de todo o país, mas os registros que acontecem diariamente de violência e de outras situações, a data ainda é um momento inclinada a protestos, já que desde há muito a mulher se igualou ao homem, tanto na área política como na esfera das atividades profissionais.

Nesses últimos dias, tivemos um caso que merece o repúdio de toda a sociedade e de toda a comunidade brasileira, quando um deputado à Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo teve um comportamento totalmente reprovável ao se aproximar da colega deputada como se tivesse intimidade para cometer os abusos flagrados pela imagem da televisão num ato totalmente impensado e pouco recomendado.

Há de se ressaltar o fato de que como se trata de uma casa de Leis, onde os representantes eleitos pelo povo deveriam zelar pelo respeito aos direitos de uma mulher, seja em quaisquer circunstâncias que é o caso da deputada vítima dessa intimidade, resultou na punição da denúncia contra o deputado Fernando Cury, culminando com o afastamento por 119 dias, o mínimo que os deputados teriam de fazer.

Pelo que representa o Estado de São Paulo, considerado o mais desenvolvido da Federação, onde as câmeras registram as atividades daquela casa de Leis, uma mulher foi vítima de abusos, o que determina punições das mais severas e que precisam ser colocadas em prática o mais urgente possível, visando, com este objetivo, pelo menos minimizar essa prática, além de outras situações que se verificam neste campo feminino.

Esse assunto não é um problema somente para mulheres, já que passaram por este tipo de constrangimento, tanto é que deveria interessar a toda a sociedade, notadamente às famílias que precisam proteger suas filhas, assim como às empresas que devem também adotar critérios e posturas, zelando pela integridade física de suas funcionárias, bem como nas escolas, nas universidades e em locais de lazer.

Nada melhor que as punições em casos de assédio,, pois são fundamentais para se modificar o pensamento e o comportamento da sociedade sobre o assunto, promovendo campanhas em todo o país, para que novos tempos sejam o marco da extinção da violência contra o mundo feminino que tanto contribui para o fortalecimento, desenvolvimento e para a grandeza da Pátria.

As mortes consideradas como feminicídio aumentaram em São Paulo em 2.018 na comparação com 2.017, de acordo com dados da Secretaria de Segurança da capital paulista, o que vem demonstrar o crescimento que se consolidou neste campo e foi tomando dimensão com números crescentes e até certo ponto assustadores que ocorrem no dia a dia em que vivemos.

Foi em 1.980 que se começou a pensar em criar centros em prol da defesa das mulheres, notadamente a violência doméstica e familiar, sendo que o lema da época era em toda a sua essência “Quem ama não mata” e, dessa forma, a primeira delegacia especializada no atendimento às mulheres foi criada no Brasil em 1.985.

A Lei Maria da Penha, segundo a ONU, é uma das três maiores legislações do mundo no enfrentamento à violência contra mulheres e só entrou em vigor em agosto de 2.006 durante o mandato do ex-presidente Lula, mas com efeitos positivos de que alcançariam sucesso com a redução de mortes e violência, já que a extinção é uma das missões difíceis com todo o empenho da delegacia da defesa em favor da mulher.

Apesar dessas conquistas passadas, ainda falta muito a se realizar em prol do mundo feminino, citando como exemplo salários equivalentes, direito de voz igual ao dos homens, além de outros direitos pertinentes à classe feminina e que venham a se tornar realidade de novos tempos em prol da defesa da mulher de toda a Nação.

Alessio Canonice

aalessio.canonice@bol.com.br

*ARTIGOS ASSINADOS NÃO REFLETEM A OPINIÃO DO JORNAL O REGIONAL