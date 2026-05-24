Último dia da Feirart tem show de Vinicius Nobre na Praça 9 de Julho

A 22ª edição da Feirart – Feira Regional de Artesanato e Artes Plásticas de Catanduva chega ao último dia neste domingo, 24, com muitas atrações para quem deseja aproveitar a programação cultural, conhecer produtos artesanais e saborear diversas opções gastronômicas na Praça 9 de Julho. A visitação pode ser feita das 16h às 22h.

A feira reúne 48 expositores com produtos feitos à mão e peças criativas dos mais variados estilos. Entre os itens comercializados estão trabalhos em crochê, bordados, biscuit, peças decorativas, acessórios, artigos em couro, perfumes artesanais, produtos em resina, impressão 3D, tapetes, bolsas, roupas artesanais e muitos outros artigos.

A praça de alimentação segue como um dos grandes atrativos da Feirart, oferecendo opções como pastel, crepe, hambúrguer, tapioca, churros, mini pizza, comida baiana, açaí, doces, bolos, sucos naturais e diversas outras delícias para toda a família.

Além do artesanato e da gastronomia, a música ao vivo continua animando as noites da feira. A atração deste domingo, a partir das 20h, é o cantor Vinicius Nobre, fechando a agenda de shows.

Com entrada gratuita, a Feirart já se consolidou como uma das principais feiras culturais e de artesanato da cidade, valorizando os artistas e artesãos regionais, fortalecendo a economia criativa e proporcionando lazer e entretenimento para a população.