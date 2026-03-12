Professor é convocado para a Seleção Brasileira de Judô Paralímpico

O docente do curso de Educação Física da Unifipa, Prof. Dr. Cássio Gonçalves, foi convocado para integrar o corpo técnico da fase de treinamentos da Seleção Brasileira de Base de Judô Paralímpico. A convocação foi feita pela Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais (CBDV), responsável pela organização e desenvolvimento da modalidade no país.

Entre os dias 7 e 13 de março, 27 atletas de diferentes regiões do Brasil estão reunidos no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, em São Paulo, participando de período intensivo de avaliações e treinamentos que visam definir a formação da seleção de base da modalidade.

De acordo com o professor Cássio, esta é a primeira de várias etapas previstas para este ano. “Serão seis fases durante o ano. Desses atletas sairão aqueles que vão formar a Seleção Brasileira e participar das competições internacionais representando o Brasil”, explicou.

Formado em Educação Física pela Unesp e doutor em Ciências da Saúde, o docente da Unifipa atua no desenvolvimento do judô paralímpico desde 2012. O trabalho envolve parcerias com o Centro de Referência do Comitê Paralímpico Brasileiro e com o Instituto dos Cegos de Rio Preto, contribuindo para a formação esportiva de atletas com deficiência visual.

Esta não é a primeira participação do professor na equipe técnica da seleção nacional. Em 2024 ele foi convocado para integrar a comissão técnica da Seleção Brasileira de Judô Paralímpico Sub-23 durante o Grand Prix de Judô para Cegos, realizado no Cazaquistão.

Para o docente, a nova convocação representa reconhecimento pelo trabalho desenvolvido ao longo dos anos. “Fiquei muito feliz por essa oportunidade, por ser um dos convocados novamente pelo Comitê Paralímpico. Essa é a minha terceira oportunidade com a seleção e a primeira com a seleção de base”, afirmou.

Ao longo de 2026, a Seleção Brasileira de Base de Judô Paralímpico deverá participar dos principais eventos internacionais do calendário esportivo da modalidade, representando o país e ampliando o processo de desenvolvimento de talentos para o esporte paralímpico brasileiro.