Neuropsicólogo aborda impacto da tecnologia na saúde mental

A Cipa - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes do Centro de Serviços Compartilhados (CSC) da Fundação Padre Albino promoveu a palestra sobre saúde mental “Conectados à tela, desconectados das pessoas”, na última sexta-feira, 16. O encontro reuniu colaboradores e teve como objetivo estimular a reflexão sobre o equilíbrio no uso da tecnologia no dia a dia.

A palestra foi conduzida pelo neuropsicólogo Cristiano Herrera, especialista em saúde mental, com atuação voltada à avaliação neuropsicológica e à compreensão do comportamento humano. O profissional destacou a relevância do tema diante do cenário atual.

“A saúde mental tem apresentado um processo de piora, principalmente nos últimos 15 anos. Falar sobre o impacto do uso das telas e do tipo de conteúdo que consumimos é fundamental, porque isso tem provocado aumento significativo de transtornos, como ansiedade, dessocialização, depressão e burnout. Além disso, é importante destacar os impactos cognitivos e emocionais que o uso excessivo e inadequado da tecnologia pode causar”, afirmou.

O alerta do especialista encontra respaldo em pesquisas oficiais. Dados do Ministério da Previdência Social mostram que em 2024 o país registrou quase meio milhão de afastamentos do trabalho por questões relacionadas ao adoecimento mental, o maior número em pelo menos dez anos. Parte dos profissionais afastados atua diretamente nos serviços de saúde.

“Lidar com a saúde das pessoas envolve grande responsabilidade que, somada às atividades do dia a dia, muitas vezes gera sobrecarga emocional. Ter ferramentas como técnicas de respiração, prática de atividade física, alimentação equilibrada e acompanhamento psicológico pode prevenir o surgimento de transtornos mentais e, em alguns casos, até evitar a necessidade de tratamento exclusivamente medicamentoso”, destacou o neuropsicólogo.