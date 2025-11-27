Mutirão contra Dengue percorre nove bairros até próxima segunda

De 26 a 29 de novembro e no dia 1º de dezembro, a Equipe Municipal de Combate ao Aedes aegypti (EMCAa) cumpre mais uma etapa de trabalho intensificado de prevenção à dengue em Catanduva. Os agentes estão realizando bloqueio de criadouros, manutenção de armadilhas e recolha de volumosos, priorizando áreas com maior número de casos da doença neste ano.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o roteiro do Mutirão contra a Dengue inclui os bairros Vila São Luís, Vila Paulista, Parque Ipiranga, Distrito Industrial José Antonio Boso, Parque Flamingo, Jardim Ipanema, Gaviolli, Giordano Mestrinelli e Polo Industrial Giordano Mestrinelli.

Ao longo do mês, já foram realizadas outras duas etapas do mutirão, percorrendo a região do Jardim Belém, Vila Rodrigues, Vila Guzzo, Vila Stocco e Jardim do Lago, nos dias 17 e 18, e os bairros Santo Antonio, Agudo Romão, Del Rey e Miguel Elias, nos dias 19, 24 e 25 de novembro.

Desde o dia 1º de janeiro, Catanduva registrou 6.613 casos positivos de dengue, em 2025, sendo essa uma das piores epidemias da história. Foram 1.212 em janeiro, 1.673 em fevereiro, 1.835 em março, 838 em abril, 591 em maio, 188 em junho, 85 em julho, 52 em agosto, 84 em setembro e 55 em outubro. Ainda há 154 exames com resultados pendentes.