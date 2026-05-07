Jovem Advocacia da OAB doa 850 litros de leite à Fundação Padre Albino

A Comissão da Jovem Advocacia da OAB Catanduva entregou 850 litros de leite à Fundação Padre Albino. A doação foi destinada ao Recanto Monsenhor Albino e ao Hospital de Câncer de Catanduva (HCC).

A ação solidária foi organizada ao longo dos meses de março e abril, a partir de campanha de Páscoa que mobilizou advogados, membros da comissão e a comunidade. A iniciativa surgiu após a comissão receber um prêmio, que foi revertido em rifa beneficente para arrecadação de recursos destinados à compra de leite.

De acordo com a presidente da Comissão da Jovem Advocacia, Maria Letícia Armiato, a escolha da Fundação Padre Albino foi unânime. “Escolhemos a Fundação pela importância que ela tem para Catanduva. É uma instituição que representa a cidade e sabemos o impacto que tem na vida de tantas pessoas da nossa região”, destacou.

Ao todo, 23 membros da comissão participaram da ação, que contou com apoio do presidente da subseção, Dr. César Augusto Hércules. A divisão das doações foi feita de forma igualitária, com parte destinada ao Recanto Monsenhor Albino e parte ao Hospital de Câncer de Catanduva.

A escolha do leite como item de doação também foi estratégica. “Optamos pelo leite por ser produto de alto consumo e necessidade constante. Sabemos que é item essencial no dia a dia das instituições e que tem custo alto”, explicou Maria Letícia.