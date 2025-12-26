Início do ano incentiva mudanças na rotina e cuidados com a saúde

O início do ano costuma estimular a adoção de hábitos mais saudáveis. As altas temperaturas, o “clima de férias” e a rotina menos intensa tornam o período propício para retomar exercícios, ajustar a alimentação e priorizar a saúde.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), adultos devem praticar no mínimo 150 minutos semanais de atividade aeróbica moderada ou vigorosa, além de incluir exercícios de fortalecimento muscular pelo menos duas vezes por semana. Apesar das orientações, manter a constância pode ser um desafio diante das demandas do cotidiano.

A cardiologista e coordenadora do curso de Medicina da Faceres, Daiane Cassaro, reforça que combinar alimentação saudável, atividade física regular e acompanhamento médico é essencial para a saúde cardiovascular. “Esses fatores ajudam no controle do peso, equilibram o organismo e reduzem de forma importante o risco de doenças cardíacas. Consultas e exames preventivos completam esse cuidado”, afirma.

Nesse processo de retomada da atividade física, a avaliação inicial do corpo e do histórico de saúde é um passo fundamental para evitar intercorrências. Identificar limitações, lesões prévias, nível de condicionamento e objetivos pessoais permite direcionar a escolha do exercício e a intensidade adequada, tornando a prática mais segura e eficiente.

Essa análise prévia contribui para que o retorno aos treinos ocorra de forma progressiva, respeitando o ritmo do organismo e reduzindo riscos, especialmente após períodos prolongados de sedentarismo.

Para quem está retomando aos treinos, o fisioterapeuta e professor da Faceres, Paulo Hadad, alerta para a necessidade de programar os cuidados necessários com um profissional capacitado, para um planejamento individualizado.

“O treino deve respeitar os objetivos e as restrições de cada pessoa, para o ganho de massa muscular, para a reabilitação física, para o fortalecimento muscular, para a melhora da flexibilidade, para um ideal condicionamento cardio vascular e para a performance esportiva. Sem orientação adequada, aumenta o risco de sobrecarga e execução incorreta dos movimentos, o que pode resultar em lesões diversas, principalmente em joelhos e coluna”, explica.

FAZER COM PRAZER

Escolher atividades prazerosas favorece a continuidade — caminhada, corrida, musculação ou esportes aquáticos são boas opções. Além disso, alguns hábitos simples melhoram o desempenho e o bem-estar: reduzir o tempo sentado, alongar-se ao longo do dia, priorizar boas noites de sono e manter alimentação equilibrada.

Para os especialistas, transformar resoluções de ano novo em estilo de vida depende de começar com calma, manter regularidade e contar com orientação profissional, passos que tornam as mudanças mais seguras e duradouras.