CVV busca voluntários para programa de seleção e capacitação

O CVV – Centro de Valorização da Vida, através da Coordenação Regional Noroeste Paulista, está em busca de interessados em participar do Programa de Seleção e Capacitação de Voluntários. A formação terá início no dia 11 de junho, das 19h às 22h, com encontros online.

“Estamos em busca de pessoas dispostas a dedicar um pouco do seu tempo para acolher, ouvir e ajudar vidas através do trabalho voluntário realizado pelo CVV”, frisa João Marcio, da coordenação de inscrições da Regional Noroeste Paulista do CVV.

Para participar, é necessário ter idade mínima de 18 anos, possuir disponibilidade para o trabalho voluntário, ter interesse em atuar na escuta acolhedora e apoio emocional.

O curso é oferecido através de plataformas como o Google Meet ou Microsoft Teams. Todas as etapas são realizadas ao vivo, em horários pré-definidos, o que proporciona experiência interativa com outros candidatos e a orientação de voluntários experientes do CVV.

O atendimento voluntário poderá ser realizado presencialmente no posto ou de forma remota, dependendo da disponibilidade do local e dos equipamentos necessários. As inscrições podem ser feitas pelo site https://cvv.org.br e e-mail inscricoes.noroestepaulista@cvv.org.br.