CPM 22 é atração principal do Rock Fest Motorcycle neste domingo

A Prefeitura de Catanduva encerra neste domingo a programação do Canta e Encanta 2026 com o quarto dia de apresentações musicais no Recinto de Exposições. A atração principal será a banda de rock CPM 22, última a subir ao palco na agenda do Rock Fest Motorcycle, que terá portões abertos a partir das 11 horas e shows de três bandas da região.

O evento deste domingo tem como foco os apaixonados pelas duas rodas e pelo bom e velho Rock and Roll. As atrações serão as bandas Fratura Exposta, às 11h, Balcão 80, às 14h, e Jack Tequila, às 17h30. Já a atração principal, CPM 22, se apresenta a partir das 19h30. A entrada é solidária, com a doação de 1 kg de alimento ou 1 litro de leite para o Fundo Social.

Mais do que oferecer shows e atrações para as famílias, o Canta e Encanta 2026 também será espaço de solidariedade e apoio a quem mais precisa. Um dos principais destaques do evento será a praça de alimentação solidária, que será conduzida por voluntários. Cada compra feita no local contribuirá diretamente com o trabalho social de entidades assistenciais.

Participam a Associação Recomeçar e Panela Solidária (pastel), Vicentinos (batata recheada), Apae (comida japonesa), AVCC (doces), Cebem (pão com linguiça), Monserrat e Lions (milho), Sempre Viva (pizza cone), Prateleira Solidária (mini pizza), RCC (churros e crepes), Casa de Apoio (porções), Corujas do Bem (lanches), Cidadão do Futuro (churrasco), Cáritas (cachorro-quente) e Grupo de Mães TEApoio (manga e abacaxi temperados).

CPM 22

O CPM 22 é uma das principais bandas de hardcore melódico e punk rock do Brasil. Formada em 1995, em Barueri, e liderada pelo vocalista Badauí, a banda ganhou destaque com músicas rápidas e letras sobre cotidiano, amor e amizade, sendo influenciada pelo punk californiano. Hits como "Dias Atrás" e "Um Minuto para o Fim do Mundo" garantiram sucesso nacional e prêmios.