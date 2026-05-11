Geral
Catanduva mantém queda nos casos de dengue e amplia vacinação
Foto: Prefeitura de Catanduva - Saúde diz que a queda dos indicadores comprova a eficácia das ações da EMCAa
Secretaria de Saúde manifesta preocupação com baixa adesão dos adolescentes à imunização
Por Da Reportagem Local | 11 de maio, 2026

Catanduva segue com cenário controlado no enfrentamento à dengue em 2026, mantendo redução expressiva nos casos positivos em relação ao ano passado. De janeiro a abril, o número de confirmações da doença despencou de 5.557 para 358.

No comparativo mês a mês, de 2025 para 2026 a quantidade de casos confirmados caiu de 1.212 para 68 em janeiro, de 1.672 para 94 em fevereiro, de 1.835 para 144 em março, e de 838 para 52 em abril. Em maio do ano passado, foram 592 registros; este ano, ainda não há confirmações.

Para a Secretaria Municipal de Saúde, a queda dos indicadores comprova a eficácia das ações permanentes desenvolvidas pela EMCAa - Equipe Municipal de Combate ao Aedes aegypti, em conjunto com os Agentes Comunitários de Saúde.

Apesar do cenário, a Saúde frisa que a prevenção é essencial. “A maior parte dos criadouros ainda é encontrada dentro das residências. O combate à dengue é um trabalho coletivo. A participação da população segue sendo fundamental para manter os números sob controle.”

VACINAÇÃO

Outra forma de se proteger da dengue é com a vacina. Ao menos para alguns públicos, que podem procurar pelas unidades de saúde para se imunizar. Ampliada, a campanha de vacinação está liberada para adolescentes de 10 a 14 anos; trabalhadores da saúde de 15 a 59 anos, tanto da rede pública quanto privada; e a população em geral com 59 anos de idade.

A Secretaria de Saúde, no entanto, demonstra preocupação com a baixa adesão entre os adolescentes. Até o momento, 8.061 adolescentes receberam a primeira dose, o equivalente a 45% da população desta faixa etária, e apenas 4.598 completaram o esquema vacinal com a segunda dose, o que representa 26,21% do público-alvo.

A orientação é para que pais e responsáveis procurem uma unidade de saúde e garantam a imunização completa dos adolescentes.

Gestantes podem se vacinar contra a bronquiolite

A Secretaria Municipal de Saúde confirmou que a vacina contra o VSR – Vírus Sincicial Respiratório, causador da bronquiolite, está disponível para gestantes a partir da 28ª semana em todas as unidades de saúde do município. Para ser atendida, não é preciso agendar horário – basta procurar pelo postinho mais próximo e apresentar a caderneta de vacinação.

“Vacinar-se durante a gestação é um ato de amor que transfere anticorpos para o seu filho, protegendo-o nos primeiros meses de vida contra infecções respiratórias graves. Proteja quem você mais ama antes mesmo do nascimento. Vamos juntos cuidar do futuro da nossa cidade.”

Autor

Da Reportagem Local
Redação de O Regional
Outras notícias de Da Reportagem Local
Por Da Reportagem Local | 23 de maio de 2026
Maio Amarelo segue com ações de conscientização pela cidade
Leia mais
Por Da Reportagem Local | 23 de maio de 2026
Catanduva promove ações de conscientização sobre endometriose
Leia mais
Por Da Reportagem Local | 22 de maio de 2026
Em queda, infestação de larvas do Aedes fica abaixo de 1% em Catanduva
Leia mais