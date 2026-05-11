Catanduva mantém queda nos casos de dengue e amplia vacinação

Catanduva segue com cenário controlado no enfrentamento à dengue em 2026, mantendo redução expressiva nos casos positivos em relação ao ano passado. De janeiro a abril, o número de confirmações da doença despencou de 5.557 para 358.

No comparativo mês a mês, de 2025 para 2026 a quantidade de casos confirmados caiu de 1.212 para 68 em janeiro, de 1.672 para 94 em fevereiro, de 1.835 para 144 em março, e de 838 para 52 em abril. Em maio do ano passado, foram 592 registros; este ano, ainda não há confirmações.

Para a Secretaria Municipal de Saúde, a queda dos indicadores comprova a eficácia das ações permanentes desenvolvidas pela EMCAa - Equipe Municipal de Combate ao Aedes aegypti, em conjunto com os Agentes Comunitários de Saúde.

Apesar do cenário, a Saúde frisa que a prevenção é essencial. “A maior parte dos criadouros ainda é encontrada dentro das residências. O combate à dengue é um trabalho coletivo. A participação da população segue sendo fundamental para manter os números sob controle.”

VACINAÇÃO

Outra forma de se proteger da dengue é com a vacina. Ao menos para alguns públicos, que podem procurar pelas unidades de saúde para se imunizar. Ampliada, a campanha de vacinação está liberada para adolescentes de 10 a 14 anos; trabalhadores da saúde de 15 a 59 anos, tanto da rede pública quanto privada; e a população em geral com 59 anos de idade.

A Secretaria de Saúde, no entanto, demonstra preocupação com a baixa adesão entre os adolescentes. Até o momento, 8.061 adolescentes receberam a primeira dose, o equivalente a 45% da população desta faixa etária, e apenas 4.598 completaram o esquema vacinal com a segunda dose, o que representa 26,21% do público-alvo.

A orientação é para que pais e responsáveis procurem uma unidade de saúde e garantam a imunização completa dos adolescentes.

Gestantes podem se vacinar contra a bronquiolite

A Secretaria Municipal de Saúde confirmou que a vacina contra o VSR – Vírus Sincicial Respiratório, causador da bronquiolite, está disponível para gestantes a partir da 28ª semana em todas as unidades de saúde do município. Para ser atendida, não é preciso agendar horário – basta procurar pelo postinho mais próximo e apresentar a caderneta de vacinação.

“Vacinar-se durante a gestação é um ato de amor que transfere anticorpos para o seu filho, protegendo-o nos primeiros meses de vida contra infecções respiratórias graves. Proteja quem você mais ama antes mesmo do nascimento. Vamos juntos cuidar do futuro da nossa cidade.”