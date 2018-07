Último Dia Para Realizar Inscrições No Fies 2018

Hoje (22) é o último dia para realizar inscrição no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). O processo é feito totalmente online, através do site do programa (http://sisfiesportal.mec.gov.br/). As inscrições estarão disponíveis até as 23h59 (horário de Brasília) deste domingo.

Contemplado pelo Ministério da Educação (MEC), o Fies oferece pelo menos 155 mil vagas de ingresso nas principais instituições privadas para o segundo semestre de 2018. De acordo com o órgão, 50 mil estão com juro zero.

Os pré-requisitos exigidos para concorrer as vagas é a realização de uma das edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir de 2010 e média igual ou superior a 450 pontos, além de nota maior que zero na redação.

A lista com o nome dos classificados será divulgada no dia 27 deste mês, em chamada única. Os candidatos pré-selecionados deverão complementar as informações da inscrição no período de 27 a 31 deste mês e, em seguida, fechar a contratação do financiamento. Os candidatos com renda familiar per capita entre três e cinco salários mínimos, inscritos no P-Fies, não terão lista de espera. Os demais poderão manifestar interesse entre os dias 1º e 24 de agosto.

Conforme informações do MEC as condições de pagamentos são estipuladas entre o banco que irá conceder o empréstimo, a instituição de ensino e o aluno. O aluno só começa a pagar a dívida depois de formado e de acordo com sua renda. Na hora da inscrição, o candidato deve fornecer o número do CPF, a data de nascimento e um e-mail válido. Além disso, é obrigatório informar a renda familiar bruta para comprovar que se encaixa nas exigências do programa.

