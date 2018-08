Próximo Pagamento do Abono Salarial Será no Mês Que Vem

O próximo pagamento do abono salarial PIS/Pasep será no mês que vem. O período começa em 13 de setembro. A liberação dos valores começou em julho, tendo como ano-base 2017. A informação é da Caixa Econômica Federal.

No total, serão disponibilizados R$ 17,3 milhões para 22 milhões de pessoas que tem direito ao benefício. Os dados por município não foram divulgados, mas no ano passado R$ 18 bilhões foram repassados a 23 mil catanduvenses. Até o momento, cerca de R$ 1,2 bilhão foi destinado a 1,3 milhão de trabalhadores em todo o país.

“No caso dos trabalhadores da iniciativa privada, com cobertura do Programa de Integração Social (PIS), os saques poderão ser feitos por quem nasceu no nono mês do ano. Já para os servidores públicos, sob proteção do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), os pagamentos serão realizados a quem tiver o número 2 no final da inscrição”, informa o setor.

O abono salarial pode resultar em pagamento de até um salário mínimo por ano aos trabalhadores que tenham renda mensal média de até dois salários mínimos e que tenham trabalhado formalmente durante pelo menos 30 dias no ano-base. Também é necessário estar inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos e ter tido seus dados declarados corretamente pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (Rais).

“O valor recebido por cada trabalhador é proporcional ao tempo trabalhado em 2017. Cada mês trabalhado garante 1/12 do salário mínimo em vigor no Brasil, de R$ 954. Quem esteve empregado durante todo o ano receberá a quantia cheia”, explica a Caixa.

A o valor deve ser sacado na Caixa ou em lotérica, no caso do PIS e no Banco do Brasil no caso do Pasep. As quantias ficarão disponíveis até 30 de junho de 2019. Após o fim do prazo o dinheiro volta ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) que é vinculado ao Ministério do Trabalho.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local