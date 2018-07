Produtos Orgânicos São Preferência de 15% da População Brasileira

O Conselho Brasileiro da Produção Orgânica e Sustentável (Organis) apontou que 15% da população brasileira dá preferência para produtos de origem orgânica e indicou um aumento de 20% ao ano na procura de verduras, legumes e frutas cultivadas sem agrotóxico.

Produtos orgânicos são produtos naturais sem defensivos agrícolas. Além disso, sua produção usa técnicas para não prejudicar o solo, a água, o ar, a fauna e a flora no entorno. Isso significa que para um alimento ser denominado orgânico ele deve estar livre de aditivos alimentares artificiais, como conservantes, corantes, adoçantes artificiais, aromatizantes e afins. “É possível prever um crescimento maior e a mudança dos hábitos, pois os indicadores apontam que, no mercado americano: 82% das famílias americanas consumiram orgânicos no último ano, 14% de todas as frutas e vegetais consumidos no mercado já são orgânicos, 5% de todos os produtos lácteos são orgânicos e 75% de todos os produtos encontrados hoje no mercado já têm sua versão orgânica”, afirma em nota o diretor executivo da Organis, Ming Liu.

A Câmara dos Deputados aprovou no último mês o Projeto de Lei 4576/16, que propõe que a venda de produtos orgânicos diretamente ao consumidor deverá ser feita apenas pelo agricultor familiar integrante de organização de controle social cadastrada nos órgãos fiscalizadores.

Segundo estudo divulgado pelo Organis, 60% das pessoas que utilizam produtos orgânicos fazem suas compras em supermercados, enquanto somente 25% compram em feiras. A aprovação do Projeto de Lei dificultará a venda desses produtos em supermercados, já que as regras estão mais rígidas.

A produção desse tipo de alimento segue regulamentos para manter a harmonia entre os setores social, ambiental e econômico. O selo de certificação de um alimento orgânico atua como instrumento de confiabilidade para o consumidor, pois garante que foram utilizados processos ecológicos. A certificação se dá por meio de Auditoria ou Sistemas Participativos de Garantia da Qualidade Orgânica.

Da reportagem Local