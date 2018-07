Primeira Habilitação e Renovação da CNH Podem Ser Agendadas Via Internet

Alguns serviços do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran) podem ser agendados via internet. Primeira habilitação e renovação de CNH estão entre eles. Com a facilidade do serviço, o número de motoristas habilitados vem aumentando de maneira nítida em Catanduva. Só no ano passado, foram 1139 primeiras habilitações emitidas. Além dos serviços referentes à primeira habilitação, adição/mudança de categoria e solicitação de CNH para habilitados no exterior também podem ser agendados. Para quem tem habilitação registrada na capital, alguns serviços de suspensão e cassação de CNHs também são previamente marcados para que o cidadão não precise ir pessoalmente até o posto.

Para realizar o agendamento, basta acessar o endereço www.detran.sp.gov.br, clicar em “Serviços Online – Mais de 30 serviços disponíveis, acesse todos aqui”, no topo da página, e, em seguida, selecionar a opção “Agendamento”, na coluna “CNH-Habilitação”. Feito isso, basta escolher o serviço desejado, preencher o formulário e seguir as orientações para finalizar o agendamento. No último levantamento feito pela reportagem de O Regional a maior quantidade dos últimos anos foi vista em 2014, quando foram emitidas 2.331 permissões de dirigir. Uma média de 6,3 habilitações a cada dia. Ou seja, a cada quatro horas, a cidade feitiço tinha um novo motorista habilitado.

No ano seguinte, por conta dos reflexos da crise financeira, o número de primeiras habilitações teve uma queda de 27,5%. Isso porque, em 2015 eram 1.689 permissões. Em 2016 houve um aumento de 0,5% com 1.698 pessoas que conseguiram tirar a carteira de motorista pela primeira vez.

Para tirar a primeira habilitação, é necessário ser alfabetizado, ter 18 anos ou mais e contratar um Centro de Formação de Condutores (CFC). O centro vista ensinar o candidato a dirigir, além de ajuda-lo a conseguir a permissão.

CNH DIGITAL

A CNH digital ou CNH-e já é um serviço disponível em todo o país e visa trazer maior comodidade e segurança ao motorista. Para obter a versão digital do documento é preciso ter a CNH impressa no formato atual, com QR code. Quem tem a versão antiga, precisará pedir uma segunda via ou renovar a impressa para, então, solicitar a digital. Não é necessário esperar a CNH vencer para renová-la.

O segundo passo é cadastrar-se no Portal de Serviços do Denatran. Após o preenchimento do cadastro, é preciso ir ao Detran onde foi emitida a CNH impressa para confirmar seus dados. O valor a ser pago pela CNH Digital é estipulado por cada unidade. O próximo passo é baixar o aplicativo gratuito da CNH digital, que está nas lojas oficiais da Apple e do Google. O acesso ao aplicativo é feito por meio de um código de ativação que o Denatran enviará por e-mail aos usuários inscritos. Por fim, é preciso criar uma senha de 4 dígitos para acessar o documento no celular.

