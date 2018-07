Pré-Selecionados do Fies Tem Até Sexta Para Complementar Inscrição

A lista dos candidatos pré-selecionados ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) já foi divulgada. Agora, os candidatos que estiverem com o nome na lista têm até sexta-feira (3) para realizar a complementação da inscrição. O processo é obrigatório para a aquisição do serviço e deve ser feito através do site http://fies.mec.gov.br/

No ato da complementação deve ser informada, entre outros itens, a porcentagem a ser financiada e os dados da agência bancária para receber o benefício. O portal orienta passo a passo. As dúvidas mais frequentes podem ser encontradas no item “Complementação da inscrição no FiesSeleção” .

Após a complementação da inscrição no FiesSeleção, o candidato deve procurar a CPSA (Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento) para validar as informações. A CPSA é a responsável pela validação das informações prestadas pelo candidato no ato da inscrição. Cada local de oferta de cursos da instituição de ensino deverá constituir uma CPSA.

Após a validação, o candidato precisa comparecer a um agente financeiro em até 10 (dez) dias, contados a partir do terceiro dia útil imediatamente subsequente à data da validação da inscrição pela CPSA, com a documentação exigida e especificada nos normativos vigentes para fins de contratação e, uma vez aprovada pelo agente financeiro, formalizar a contratação do financiamento.

Contemplado pelo Ministério da Educação (MEC), o Fies oferece, para o segundo semestre de 2018, pelo menos 155 mil vagas de ingresso nas principais instituições privadas. De acordo com o órgão, 50 mil estão com juro zero.

A lista de espera será divulgada a partir do dia 4 de agosto, quando os que forem contemplados poderão manifestar interesse até o dia 24. No caso dos estudantes inscritos no P-Fies, não haverá lista de espera.

Da Reportagem local