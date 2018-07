Prazo para Licenciamento de Veículos Com Placa Final 4 Termina na Próxima Terça

Até dia 31, próxima terça-feira, é o prazo para proprietários de veículos com placa final 4 efetuarem o pagamento do licenciamento anual. A não regularização da documentação implica em multa (R$ 293,47), além de sete pontos na habilitação, caso continue a rodar com o documento em atraso em agosto.

O licenciamento é obrigatório para qualquer tipo de veículo e tem custo de R$ 87,38. Para receber o documento em casa é necessário pagar uma taxa de R$ 11 a mais pela postagem dos Correios. Neste caso, a entrega é feita em até sete dias úteis após a emissão. Além da multa em dinheiro e os pontos na CNH, dirigir veículo com o licenciamento vencido pode resultar em remoção do veículo.

Para realizar o licenciamento é necessário informar o número do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam) ao caixa bancário, ou selecionar essa opção nos terminais eletrônicos das agências bancárias ou internet banking. É preciso quitar possíveis débitos de IPVA, seguro obrigatório e multas, por exemplo.

Com o comprovante de pagamento e um documento de identificação em mãos, o condutor pode ir ao o Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran.SP) ou posto Poupatempo para solicitar a emissão do documento.

Para que os motoristas não se esqueçam do licenciamento, o Detran envia lembretes sobre o prazo por SMS e também por notificação para aqueles que possuem o aplicativo do departamento no celular. O alerta é sempre enviado com um mês de antecedência do vencimento do licenciamento. Quem quiser receber alertas do Detran por mensagem de texto (SMS) é necessário realizar cadastramento no portal, informando o número do telefone móvel e sinalizar que autoriza o recebimento. Para ser notificado via push, basta instalar gratuitamente o app de serviços “Detran.SP” nas lojas virtuais Google Play ou Apple Store e habilitar a opção de recebimento no aparelho.

Conforme prevê o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), todo veículo precisa ser licenciado anualmente para poder circular, independentemente do ano de fabricação. “Dirigir veículo sem estar devidamente licenciado é infração gravíssima”, ressalta o Detran SP.

