Pagamento do Abono Salarial Começa Nesta Quinta-Feira

O pagamento do Abono Salarial ano-base 2017 começa nesta quinta-feira (26). Já para aqueles que não possuem conta na Caixa, os valores podem ser retirados a partir deste sábado (28). A informação é da assessoria de imprensa da Caixa.

A estimativa é de que mais de R$ 18 bilhões sejam repassados para 23 mil trabalhadores em todo país. Nossa reportagem não teve acesso aos dados por município, mas no ano passado, a quantia passava de R$ 15 milhões em Catanduva, voltados para 22 mil pessoas com direito aos valores.

De acordo com o calendário de pagamento, aqueles que nasceram entre julho e dezembro recebem o benefício ainda neste ano. No caso daqueles que fazem aniversário entre janeiro e junho, os recursos só estarão disponíveis para saque em 2019. O dinheiro ficará à disposição do trabalhador até 28 de junho de 2019, a data final para o recebimento.

Com o Cartão do Cidadão e senha cadastrada na rede Caixa, o saque pode ser feito nos terminas de autoatendimento, lotéricas, Caixa Aqui e agências bancárias. Já com conta na Caixa os créditos nas contas 001,013 e 023 seguirá de acordo com o calendário. Caso procure pelo atendimento presencial nas agências da Caixa ou Lotéricas é necessário apresentar documento oficial original com foto.

Catanduva conta com três agências da Caixa. Uma delas fica na avenida Engenheiro José Nelson Machado, nº 1237. A outra fica na Praça da República, no centro e a terceira está localizada na rua Minas Gerais, nº 658 também no centro.

O pagamento do abono salarial ano-base 2016 também será retomado nesta quinta-feira (26). O dinheiro estará disponível para saques até o dia 30 de dezembro. O motivo é que quase 2 milhões de trabalhadores deixaram de retirar os valores que correspondem a 7% do total de pessoas com direito ao benefício. O valor disponível passa de R$ 1 bilhão.

Em Catanduva, mais de 2 mil pessoas não tinham retirado o benefício até o início do mês passado. O valor que deixou de ser sacado na cidade passava de R$ 1 milhão. O pagamento desse benefício começou em 27 de julho do ano passado e foi finalizado em 29 de junho deste ano. Um novo período foi aberto pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat). Pelo terceiro ano seguido é feita a prorrogação. No ano passado a situação também foi semelhante.

Para saber se tem direito ao dinheiro, a consulta pode ser feita pessoalmente, pela internet ou pelo telefone 0800-726-0207.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local