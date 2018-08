Novo Golpe na Internet Tem Perfil Fake do Detran

Golpe do falso sequestro, do falso sobrinho, do funcionário de energia, da água, da Receita Federal. O mais novo golpe que deve deixar os catanduvenses em alerta está sendo praticado na internet e tem perfil fake do Departamento Estadual de Trânsito (Detran). Estelionatários oferecem “soluções” usando nome do diretor-presidente do órgão, Maxwell Vieira.

Um alerta foi divulgado pelo setor. Por meio de redes sociais como Facebook, ou até mesmo pelo aplicativo de conversa WhatsApp, os criminosos oferecem supostas soluções envolvendo a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), quitação de multas e serviços de veículos. Mas o Detran reforça que se trata de um golpe.

“O Detran e seus funcionários não prestam serviços por meio das redes sociais. O único canal para isso é o site oficial do departamento (www.detran.sp.gov.br). Lá, o cidadão consegue realizar 36 serviços online, entre CNH, veículos e outros”, informa o setor.

Já no Facebook, o órgão mantém uma página oficial (www.facebook.com/detransp) onde é possível tirar dúvidas sobre como realizar serviços nas unidades que estão espalhadas por todo Estado de São Paulo, ou pelo site oficial.

“Um boletim de ocorrência já foi registrado na Polícia Civil pela direção do órgão, para que investiguem os perfis e cheguem aos seus responsáveis. Além disso, o Facebook já foi alertado sobre a existência desses perfis fakes”, complementa o setor.

Qualquer pessoa pode denunciar ocorrências do tipo ao Disque Denúncia 181. O serviço é da Secretaria de Estado da Segurança Pública e o sigilo é absoluto. Também é possível registrar a denúncia na internet por meio do www.webdenuncia.org.br.

“Vale lembrar que o cidadão que optar por qualquer outra facilidade não oficial relacionada ao Detran também pode ser responsabilizado criminalmente. Denúncias podem ser feitas ao Detran por meio do site oficial, no Link ‘Ouvidoria’”, finaliza o Detran no comunicado.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local