Julho é Mês de Licenciar Veículos Com Placa Final 4

Julho é o mês de licenciar veículos com placa final 4. Quem perder o prazo e passar por fiscalização paga multa de R$ 293,47. Além disso, também tem desconto de sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) por cometer infração gravíssima, conforme prevê o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Para poder circular pelas ruas e avenidas, é necessário que o veículo esteja licenciado anualmente, caso contrário é apreendido. A regularização deve ser adotada, independente do ano de fabricação do veículo.

O valor do licenciamento neste ano é de R$ 87,38 para todos os tipos de veículo. O número do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam) deve ser informado no caixa bancário (que também pode ser Casa Lotérica) ou selecionar essa opção nos terminais eletrônicos das agências. Também é possível fazer o mesmo procedimento no internet banking.

É necessário quitar os possíveis débitos do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), seguro obrigatório e multas, para estar com o licenciamento em dia.

A retirada do documento também é simples. Com o com­­­­provante de pagamento e um documento de identificação em mãos, o condutor pode ir até o Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran), ou posto Poupatempo, para solicitar a emissão do documento. Se preferir, ele pode receber o licenciamento em casa, mas para isso é necessário pagar o custo de envio pelos Correios, que é de R$ 11 no momento em que pagar a taxa de licenciamento.

Aviso de alerta

Um mês antes do vencimento, o Detran avisa os proprietários de veículos sobre o licenciamento, para evitar que eles sejam surpreendidos em uma fiscalização de trânsito com a pendência.

O alerta é feito por mensagem de texto (SMS) e por notificação de aplicativo no celular. Para isso, é necessário fazer um cadastro no site do Detran, informando o número do celular e autorizando o recebimento. A outra notificação só vale para aqueles que instalaram o aplicativo de serviços do Detran no celular. O aplicativo está disponível de graça nas lojas do Google Play ou Apple Store.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local